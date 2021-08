Nicoletta Orsomando è morta. La signorina buonasera per antonomasia aveva 92 anni e si è spenta nella notte in un ospedale di Roma dopo aver lottato contro una breve malattia. L’annuncio è stato dato dai suoi famigliari nella persona del nipote Giacomo Ulivi che ha diffuso la notizia su Twitter menzionando le varie testate per diffonderla. Le esequie si terranno lunedì 23 agosto presso la chiesa di Santa Maria in Trastevere alle ore 10:15, il quartiere dove l’annunciatrice Rai viveva.

Nicoletta Orsomando è morta dopo essere stata uno dei volti più amati della televisione italiana. Nata a Casapulla (Caserta) nel 1929, Il 22 ottobre 1953 entrò nelle case degli italiani annunciando uno speciale per ragazzi di National Geographic. Il suo saluto “signore e signori, buonasera” divenne un marchio di fabbrica della Rai.

L’anno successivo, il 3 gennaio 1954, fu Fulvia Colombo ad annunciare per la prima volta la trasmissione dei programmi regolari della Rai, ma il sorriso e la gentilezza di Nicoletta Orsomando la resero iconica tanto da essere considerata la più amata delle signorine buonasera, il vezzeggiativo con il quale venivano indicate le annunciatrici televisive della Rai. Nicoletta prestò il suo volto al piccolo schermo fino al 1993, quando il 28 dicembre scelse di ritirarsi. Ad oggi, quella della Orsomando, rimane la carriera di annunciatrice più longeva.

Nicoletta condusse anche la settima edizione del Festival di Sanremo nel 1957 accanto a Nunzio Filogamo, Marisa Allasio e Fiorella Mari. In quella edizione vinsero Claudio Villa e Nunzio Gallo con il brano Corde Della Mia Chitarra. In più occasioni portò il suo ruolo nel mondo del cinema, come quando comparve in Piccola Posta (1955) di Steno, Totò Lascia O Raddoppia (1956) di Camillo Mastroncinque e in Parenti Serpenti (1992) di Mario Monicelli.

Nel 1977 fu insignita con l’Oscar Capitolino e nel 1994 fu nominata Commendatore della Repubblica Italiana. Nicoletta Orsomando è morta lasciando un grande vuoto e un grande dolore nel mondo della televisione.