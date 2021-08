Finalmente ci siamo: il campionato di Serie A 2021-2022 è pronto ad iniziare quest’oggi, 21 agosto, con i primi anticipi della prima giornata. Domani, invece, toccherà esordire al Napoli del nuovo tecnico Luciano Spalletti, che allo Stadio Diego Armando Maradona sfiderà, alle ore 20.45, il Venezia di Paolo Zanetti, giunto ad una promozione a sorpresa grazie al playoff vinto in finale contro il Cittadella. Vediamo insieme le probabili formazioni e dove vedere in diretta TV ed in streaming il match.

Gli azzurri sono pronti a scendere in campo per iniziare una nuova ed entusiasmante stagione, il cui obiettivo principale è quello di raggiungere la qualificazione in Champions League, sfumata lo scorso anno durante l’ultima partita (in casa) contro il Verona terminata con il punteggio di 1-1. Per quanto riguarda i lagunari, invece, si ritrovano ad affrontare la Serie A dopo ben vent’anni dall’ultima volta. L’ultimo confronto diretto tra il Napoli ed il Venezia risale ad un torneo di Serie B della stagione 2003-2004: il match finì 1-1 con gli arancioneroverdi che si portarono in vantaggio grazie ad un autogol di Carrera, poi il pareggio fu segnato da Dionigi.

ARTICOLI CORRELATI

Queste a seguire sono le probabili formazioni che gli allenatori Spalletti e Zanetti quasi sicuramente schiereranno in campo domani sera al Maradona alle ore 20.45:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, F Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen All.: Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Peretz, Heymans; Sigurdsson, Forte, Johnsen All.: Zanetti

Il match Napoli-Venezia sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, che ricordiamo detenere i diritti TV del nostro campionato per il triennio 2021-2024. La piattaforma dello sport in streaming offre anche la possibilità ai suoi abbonati di seguire il match in diretta streaming. Per seguire la partita è opportuno scaricare l’app apposita dalla propria smart TV oppure collegare il televisore ad altri dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast. Un’ulteriore soluzione può essere quella di collegare la TV ad una console di gioco come PlayStation (4 o 5) o Xbox (One, One S e One X).