Corey Taylor positivo al Covid-19. Il frontman degli Slipknot lo ha annunciato in un video messaggio pubblicato sulla pagina Facebook di Astronomicon, la convention sulla Pop Culture che si tiene ogni anno e per la quale sarebbe dovuto essere ospite oggi, sabato 21 agosto.

Corey Taylor positivo al Covid-19

Attualmente, inoltre, Corey Taylor era impegnato nel tour promozionale del suo primo album solista CMFT e per questo motivo ha dovuto annullare l’appuntamento. Il frontman degli Slipknot e degli Stone Sour ha fatto sapere di essere vaccinato e per questo sta accusando dei sintomi influenzali molto forti, ma non preoccupanti. Nel video si mostra con la voce roca e il viso provato, ma rassicura i fan. Ecco cosa dice:

“Vorrei darvi notizie migliori. Oggi mi sono svegliato e sono risultato positivo e sto molto, molto male. Presto starò bene. Sono vaccinato, quindi non sono preoccupato. Ma di certo non vorrei diffonderlo a nessun altro. Quindi, stiate tutti al sicuro là fuori. E grazie mille. E ci vedremo di nuovo, ve lo prometto”.

Il Covid-19 delle rockstar

La pandemia ha colpito tante rockstar, che non hanno mai nascosto il loro impegno per sensibilizzare sulla vaccinazione e sul rispetto delle norme igieniche di contenimento dei contagi. L’argomento è stato anche motivo di battibecco – stranamente – tra i fratelli Gallagher, specie quando Noel aveva dichiarato di non voler indossare la mascherina.

Ancora, Bruce Springsteen aveva attaccato Donald Trump per invitarlo a indossare la mascherina durante gli eventi pubblici. Tra gli artisti anche Hilary Duff è risultata positiva al Covid-19 e nella scorsa settimana è giunta la notizia del contagio per Jonathan Davis dei Korn. Il frontman dei Tool, degli A Perfect Circle e dei Puscifer Maynard James Keenan è risultato positivo per due volte, e anche Bruce Dickinson degli Iron Maiden ha contratto la malattia, ringraziando il vaccino per averlo salvato dall’ospedalizzazione.

In Italia J-Ax è tra i più inferociti promotori dei vaccini, specialmente dopo aver sofferto tantissimo gli effetti del Covid-19. Con Corey Taylor positivo al Covid-19 si comprende che la pandemia è ancora in atto e che è sempre necessario mantenere alta l’attenzione sui contagi con il ricorso ai vaccini.