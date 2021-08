Alessandro Meluzzi lancia la bomba dei “falsi vaccini” e la polemica del sabato pomeriggio è servita. Chi pensava che l’unico problema fossero quelli tecnici legati a Dazn e alla prima partita del Campionato italiano si sbagliava e di grosso. A finire in tendenza, in vetta agli argomenti più discussi di questo sabato pomeriggio, c’è proprio Alessandro Meluzzi, lo psichiatra spesso ospite in tv, ma perché?

L’argomento è ancora una volta il Coronavirus e, in particolare, il vaccino che in questi ultimi mesi ha spaccato il Paese tra chi lo trova l’unica arma per sconfiggere la pandemia e tornare alla vita di prima e chi, invece, non si fida ancora fino in fondo convinto che ci sia qualcosa che non ci dicono e che non sappiamo.

Proprio sulla scia di quest’ultimo pensiero va ad incidere la bomba dei “falsi vaccini” lanciata proprio da Alessandro Meluzzi oggi pomeriggio presente ad un convegno. Il professore ha rivelato di aver ricevuto l’offerta di un finto vaccino, una sorta di placebo che è riservata solo ad alcuni, da una certa sfera in poi.

Poi rilancia: “Buona parte di quelli che si sono vaccinati, da una certa sfera in avanti, hanno fatto falsi vaccini. Ve lo certifico perché lo hanno proposto anche a me. Sapete qual è stata la mia risposta che mi ha fatto passare definitivamente per pazzo? Perché non voglio sporcare il mio karma. Ed è l’unica cosa che oggi mi dà il coraggio di essere ancora qui a lottare e non di essere nascosto in una cantina come un sorcio”.

Il video con le sue dichiarazioni ha fatto già il giro del web e se molti lo trovano solo voglioso di farneticare come spesso fa in tv, altri ancora hanno trovato la conferma di una serie di teorie etichettate “complottistiche”. La diatriba continua ma agli occhi di un una forza esterna sembra solo essere la guerra dei poveri sacrificati sull’altare di quale Dio?