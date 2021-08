Ci sono artisti che hanno una carriera densa di soddisfazioni ma che io stesso non conoscevo. Fortunatamente il fatto di avere due programmi come WE HAVE A DREAM e il Premiato Circo Volante del Barone Rosso mi permette di esplorare mondi sconosciuti, come quello che mi ha portato in contatto con ADA MONTELLANICO, cantante jazz che ha una carriera impressionante. Al solito questi artisti sono considerati “di nicchia” da noi ma all’estero sono apprezzati.

Sono rimasto colpito da due video che ho ricevuto dell’Ada Montellanico Quintet con Simone Graziano al piano, Francesco Ponticelli al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e, come special guest, Michel Godard alla tuba. Così ho deciso di intervistarla e mostrare questi lavori.

Ecco una bio di Ada:

Ada Montellanico, cantante, musicista e autrice è ormai riconosciuta come un’eccellenza nel panorama jazzistico, grazie ad una carriera sempre ispirata alla ricerca di una elevata qualità artistica e di percorsi sempre innovativi.

Cimentandosi come compositrice e autrice di testi ha messo in evidenza la sua poetica sensibile e una valenza estetica originale e riconoscibile, capace di fondere la lingua italiana con il linguaggio jazz.

Come lei stessa dice, si considera un’interprete appassionata che fruga nei repertori più disparati con attitudine anticonformista e con curiosità instancabile, per il piacere di spaziare su territori diversi da quelli più classici e tradizionali a quelli più arditi. Una versatilità che mette anche nella scelta dei suoi compagni di avventura, con i quali va a caccia di stimoli sempre nuovi e sonorità inconsuete.

Dalle sue connaturate attitudini nasce la passione genuina per il jazz, facendosi notare per la spiccata personalità e lo stile personale, allenati alla difficile scuola del bebop vocale e strumentale (per due anni studia il sax soprano), e arricchite di sempre nuove esperienze e molteplici collaborazioni in formazioni anche inconsuete. Col tempo, questo le ha consentito di raccogliere i frutti di una brillante e indiscussa carriera, apprezzata sia dalla critica che dal pubblico che la segue.

Tra le sue molte e interessanti produzioni vogliamo qui ricordarne solo alcune. Come il suo famosissimo L’ALTRO TENCO, una ricerca accurata del repertorio più nascosto e raffinato del grande cantautore, che inaugura una “via italiana” del jazz vocale, in cui l’ispirazione prettamente jazzistica si innesta al sentire autorale dalla sensibilità tutta italica. O il lavoro interamente dedicato alla più iconica delle cantanti jazz, OMAGGIO A BILLIE HOLIDAY, che riceve giusta consacrazione con l’inserimento nella prestigiosa serie del gruppo la Repubblica-L’Espresso dedicata al jazz italiano.

Ricordiamo ancora, a prova del suo instancabile ecclettismo, il bel progetto ZORONGO con il chitarrista classico Arturo Tallini, tributo al poeta spagnolo Garcia Lorca e alla musica popolare iberica del ‘500 e IL SOLE DI UN ATTIMO, dove la sua maturità artistica si cimenta nella composizione, evidenziando la sua originale sensibilità.

Tra i progetti recenti va anche menzionato il prodigioso ABBEY’S ROAD in omaggio a Abbey Lincoln, figura leggendaria per l’intero movimento Black Power, la cui musica divenne cassa di risonanza nella denuncia delle discriminazioni razziali, LE CINQUE VOCI con lo Ialsax Quartet di Gianni Oddi un progetto assolutamente originale nel quale la fusione tra la voce umana e un quartetto di ance dà luogo ad una “sezione d’orchestra” dalla sonorità innovativa, e WE TUBA, inedita formazione tutta giocata sulla fusione di effetti timbrici apparentemente inconiugabili, in cui la voce si incrocia con gli ottoni di Michel Godard, artista poliedrico e grande sperimentatore, nonché straordinario tubista e unico suonatore di serpentone.

Ma se già qualcuno la definisce la Lady di Ferro del Jazz italiano non è solo per i suoi meriti artistici. Con un impegno attento e assiduo, ha contribuito a riaggregare, intorno a esigenze e obiettivi comuni, il movimento jazzistico, ottenendo inediti riconoscimenti istituzionali e dando vita (prima con MIDJ, da lei presieduta per quattro anni e, poi, favorendo la costituzione di altre realtà di settore), a una composita realtà associativa, poi confluita nella Federazione “Il Jazz Italiano”, presieduta da Paolo Fresu, oggi in grado di dialogare con i Ministeri della Cultura, dell’Istruzione e degli Esteri.

L’instancabile dedizione e le solide competenze acquisite focalizzano il suo interesse verso la didattica (nella quale opera da diversi anni, intraprendendo l’insegnamento nei conservatori di Rovigo, Lecce, Perugia, Como, Benevento, Avellino e oggi presso la cattedra di Canto jazz al Conservatorio L. Perosi di Campobasso) costituendo una nuova associazione Il Jazz va a Scuola (IJVAS), che presiede e che ha l’intento di costruire, fin dalla prima infanzia, una nuova sensibilità all’arte e alla musica, attraverso specifiche forme di divulgazione dei valori e della cultura del jazz. Per il suo impegno pubblico, cui si riconosce capacità e trasparenza, partecipa attivamente alla nascita del FAS – Forum Arte e Spettacolo (ampio movimento costituito da vari esponenti dello spettacolo dal vivo) e riveste il ruolo di vicepresidente del Consiglio Superiore dello Spettacolo, organo consultivo del Ministro della Cultura, in cui non era mai entrata una rappresentanza del jazz. In quasi 40 anni di carriera le perle infilate nella sua collana sono molteplici e la sua biografia riempie diverse pagine, ma quello che va detto è che ogni sua nuova produzione ci rinnova il regalo della sua voce raffinata e personale, capace di raggiungere visuali artistiche sempre nuove e di coniugare l’innovazione espressiva con un forte radicamento nei valori culturali e storici del jazz, che ha contribuito a divulgare e affermare con indole solidamente appassionata e la competenza fine, che la contraddistinguono.

E poi forse, oltre a tutto questo ci vuole una speciale alchimia per comporre un piccolo gioiello come SORRISO, un brano, appena uscito, dedicato alla piccola Dora, in cui due artisti incontestati come Ada Montellanico e Paolo Fresu miscelano una eccellente esperienza artistica con un grande amore per la musica. Ha collaborato con artisti di fama internazionale tra i quali Jimmy Cobb, Lee Konitz, Paul McCandless, Enrico Pieranunzi, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Danilo Rea, Renato Sellani, Giovanni Falzone, Walter Booker, Jimmy Heath, Massimo Nunzi, Gianni Oddi, Daniele Luttazzi, Diego Da Silva, partecipando con successo di critica e di pubblico a numerosi e prestigiosi Festival italiani ed esteri.

Ha pubblicato a proprio nome 12 album ed è apparsa come ospite in numerosi cd di altri artisti, ha scritto per Stampa alternativa “Quasi Sera, una storia di Tenco”, saggio di grande successo sul cantautore piemontese.

