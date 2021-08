Tiene banco in queste settimane la storia relativa all’uscita dell’iPhone 13. La serie di prodotti Apple più attesa di questo 2021, infatti, potrebbe fare la propria apparizione sul mercato in anticipo rispetto a quanto osservato con il suo predecessore lo scorso anno. In attesa di ulteriori indiscrezioni sulle sue specifiche tecniche, dopo quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, è interessante evidenziare in quale direzione stiano andando le scelte di marketing da parte del produttore americano.

Cosa sappiamo al momento sull’uscita dell’iPhone 13

Nello specifico, nei giorni scorsi è arrivato direttamente da Mac Rumors un contributo interessante in merito all’uscita dell’iPhone 13. Secondo la fonte, Apple lancerà questa nuova serie di device nel corso della terza settimana di settembre e sarà disponibile un’opzione di archiviazione interna da 1 TB per i modelli Pro di fascia alta. Questo, almeno, quanto avrebbe affermato proprio in questi giorni l’analista di Wedbush, Daniel Ives. Tutto nasce da una nota degli investitori.

Per farvela breve, di recente la società di ricerca taiwanese TrendForce ha dichiarato che Apple dovrebbe lanciare l’‌iPhone 13‌ a settembre. Nonostante la serie iPhone 12 è stata annunciata nell’ottobre dello scorso anno, probabilmente a causa di ritardi legati alla pandemia, nel 2021 non dovremmo andare incontro al medesimo slittamento. Il colosso di Cupertino, infatti, dovrebbe tornare alla solita tempistica di settembre per la serie ‌iPhone 13‌ e la terza settimana del mese è una possibilità a cui Ives si è attenuto.

La stessa fonte, abbandonando per un attimo le indiscrezioni sull’uscita dell’iPhone 13, ha fatto sapere che tutti i modelli della serie, che vanno dall’iPhone 13‌‌ mini di fascia più bassa all’‌‌iPhone 13‌‌ Pro Max, saranno dotati di sensori LiDAR. La scelta del produttore è volta a consentire esperienze AR più realistiche e una migliore messa a fuoco automatica in condizioni di bassa. Staremo a vedere come andranno le cose.