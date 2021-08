Prima si era parlato dell’estate, poi dell’autunno, adesso i fan di Un Milione di Piccole Cose potranno mettersi comodi e iniziare ufficialmente il conto alla rovescia perché la serie debutta su Rai1 prima del previsto. La programmazione non è delle migliori perché sicuramente questa serie americana poteva fare bene in prima serata e spianare la strada al remake italiano di This is Us, Rai2 però ha optato per una messa in onda giornaliera e, in particolare, nel preserale.

Quando andrà in onda la prima stagione di Un Milione di Piccole Cose? L’appuntamento con i primi episodi è fissato a partire dal 23 agosto su Rai2 alle 18.50 circa con un singolo episodio dal lunedì al venerdì. La prima stagione della serie è composta da 17 episodi e dovrebbe andare avanti almeno fino al 10 settembre e questo lascia pensare che in qualche frangente la programmazione potrebbe cambiare o, magari, accelerare la sua corsa.

La trama di Un Milione di Piccole Cose

Al centro della trama di Un Milione di Piccole Cose c’è un gruppo di amici che per si trovano ad affrontare un momento no della loro vita e le cose vanno ancora peggio quando uno di loro muore. Jon lascia non solo un vuoto tremendo dentro i suoi amici ma riaccende in loro la voglia di vivere. Eddie (David Giuntoli, il famoso protagonista di Grimm) si chiede come sarebbe potuta essere la sua vita se avesse preso una strada diversa ovvero se non avesse lasciato la sua band, si ritroverebbe a insegnare musica e a fare il papà?

Ecco il trailer originale della serie:

Domande esistenziali anche per Rome (Romany Malco), un regista di spot che forse avrebbe avuto una vita diversa se sono avesse osato in passato. A loro si uniscono Ashley (Christina Ochoa) e Katherine, la prima è l’assistente di Jon mentre la seconda non riesce a trovare il punto di equilibrio tra bilancio familiare e carriera.

Alcune di queste domande troveranno risposta nella prima stagione, altre meno.