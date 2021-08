Questa settimana saranno ben tre gli appuntamenti con Chicago P.D. 7 visto che la serie non andrà in onda solo al venerdì ma anche al mercoledì per via del secondo crossover della stagione. Se qualche settimana fa Voight e i suoi sono stati coinvolti in un maxi crossover con i colleghi pompieri e i medici di Chicago Med, questa volta Chicago P.D. 7 incontrerà solo Chicago Fire 8 per un singolo episodio a testa mercoledì 25 agosto. Cosa succederà a quel punto?

L’appuntamento mercoledì sera è con l’episodio numero 15 di Chicago P.D. 7, quello del crossover con Chicago Fire 8, in cui la squadra cerca lo spacciatore che ha causato overdose multiple ed è collegato alla sorella scomparsa di Roman. Al centro di tutto ci sono alcune giovani che hanno chiamato soccorsi dopo una serata dal tragico epilogo, cosa scopriranno pompieri e agenti dell’universo di Dick Wolf?

Chicago P.D. 7 tornerà poi ad un passo dal finale di questa stagione proprio venerdì prossimo, il 27 agosto, con due episodi dal titolo Violenza domestica e Prima della caduta in cui un caso di rapina a mano armata si trasforma rapidamente in un’indagine per omicidio mentre Voight chiede aiuto a un membro di una banda per ottenere l’aiuto di un testimone chiave in un caso di omicidio.

Prima del doppio appuntamento mercoledì e venerdì, Chicago P.D. 7 tornerà in onda anche oggi, 20 agosto, sempre con un doppio episodio e due casi da risolvere quando, dopo aver ricevuto una telefonata angosciante al 911, Burgess chiede aiuto alla squadra per rintracciare una ragazza coinvolta in un giro di traffico sessuale.

In un secondo momento, l’omicidio di un senzatetto porta l’Intelligence sulle tracce di un criminale da molti anni latitante. Il resto lo scopriremo solo questa sera quando la serie tornerà in onda, alle 21.30 circa, proprio su Italia1 con il primo dei tre appuntamenti in una sola settimana.