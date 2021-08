The Witcher 3 ci sarà? In teoria sì, ma sulla carta non è ancora ufficiale e potrebbe dipendere da come il pubblico accoglierà la seconda stagione. Parlando durante il Summer Press Tour della Television Critics Association su una potenziale stagione 3, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich afferma che non c’è ancora un rinnovo formale e di non aver sentito i vertici di Netflix.

Al momento, quindi, il team si è concentrato sulla seconda stagione, consapevole che una delusione potrebbe segnare la fine (prematura) della serie.

“Non c’è stato alcun rinnovo formale”, afferma Hissrich. “In effetti, in questo momento il mio focus è sulla stagione 2. Abbiamo questa data di messa in onda ora, lanceremo gli episodi il 17 dicembre. C’è ancora molto lavoro da fare in post-produzione. Sono andata e poi tornata in viaggio tra Los Angeles e Londra completandolo, ed è proprio qui che ci concentriamo ora, perché abbiamo bisogno di una grande stagione 2 se abbiamo la speranza di avere una stagione 3“.

Netflix non si fa scrupoli a cancellare serie abbastanza note al pubblico – ricordiamo il caso eclatante di Sense8, che ha chiuso i battenti dopo sole due stagioni. Questo in parte perché gli show tendono a diventare più costosi man mano che si dirigono verso storie più complicate che necessitano una maggiore produzione, e anche le visualizzazioni di solito diminuiscono nel complesso.

Detto questo, IGN ha riferito ad ottobre che una terza stagione è stata apparentemente confermata dalle directory di Writer’s Guild of America, quindi il team di The Witcher è solo in attesa di una notizia ufficiale da parte di Netflix. Del resto, la showrunner ha appena firmato un fruttuoso accordo globale con il colosso che le permetterà di scrivere e produrre contenuti di serie tv e altri progetti creativi per il servizio di streaming.

In attesa di notizie su The Witcher 3, la seconda stagione debutterà il 17 dicembre.