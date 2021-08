La Xiaomi Mi Band 6 è molto ambita tra le varie smart-band presenti in commercio, e probabilmente lo sarebbe anche di più se fosse dotata di NFC per i pagamenti digitali. Ebbene, molto presto potremmo assistere al lancio del modello con connettività NFC anche nel nostro Paese, contraddistinta dal product-code ‘XMSH16HM‘. Infatti, sembra essere stata rinvenuta una nuova certificazione per quanto riguarda proprio il modello XMSH16HM, ovvero quello dotato di tecnologia NFC, a dimostrazione del fatto che questa specifica versione stia arrivando anche da noi.

Come vi abbiamo sopra spiegato, i due modelli differiscono tra loro fondamentalmente per la presenza o l’assenza del modulo NFC, che fornisce la possibilità di effettuare pagamenti contactless, semplicemente avvicinando la smart-band al POS abilitato (un po’ come avviene per le più comuni carta di pagamento). Il resto delle funzioni di monitoraggio dell’attività fisica non variano, trattandosi praticamente dello stesso dispositivo (l’unica differenza risiede, per l’appunto, nel modulo NFC).

La certificazione di cui sopra suggerisce che la Xiaomi Mi Band 6 XMSH16HM con chip NFC sta per arrivare anche in Italia, per la gioia di tutti quegli utenti che finora si erano astenuti dall’acquistarla proprio per questa mancanza. Ad ogni modo, fa molto piacere sapere che il produttore cinese abbia lavorato in maniera tale da assicurare la disponibilità della Xiaomi Mi Band 6 con modulo NFC anche per il mercato europeo, e quindi italiano, dove, purtroppo, è sempre mancato. C’è grande voglia di testare la funzione qui da noi, dato soprattutto il particolare momento che continuiamo a vivere per via della pandemia da Covid-19 che ci tiene il fiato sul collo (quanto meno maneggiamo soldi, meglio è). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.