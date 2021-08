I festeggiamenti per il compleanno continua, e in un video comparso nelle ultime ore sui social Madonna canta Bella Ciao e si lascia andare in un ballo scatenato col tamburello.

Miss Ciccone si trova in Puglia, a Ostuni, una terra per la quale non ha mai nascosto il suo amore e nella quale fa spesso ritorno per le vacanze estive. Non sono nuovi, infatti, i momenti in cui viene immortalata mentre balla la pizzica e mentre si intrattiene con i turisti e gli autoctoni. Nell’ultimo video pubblicato sui suoi canali social la Regina del Pop arriva a Ostuni (Brindisi), con un corteo di auto d’epoca e in compagnia dell’inseparabile fidanzato Ahlamalik Williams, dei figli e dello staff.

Dall’autoradio arrivano le note di Nel Blu Dipinto Di Blu di Domenico Modugno mentre durante la cena presso il ristorante Casa San Giacomo arrivano i Terraross, gruppo folk locale, chiamati per allietare la serata di Madonna e famigliari. Sulla tavola tutte le specialità pugliesi che si rispettino: vino rosso, orecchiette e friselle. I presenti si scatenano dunque in una versione indiavolata di Bella Ciao alla quale partecipano tutti, dai Terraross alla stessa Madonna, che si alza in piedi e tiene il tempo con un tamburello tra le mani.

“La famiglia”, scrive Madonna sui social insieme a un accorato “Ciao Italia!”. La Regina del Pop ha scelto come soggiorno il resort di lusso Borgo Egnazia, che aggiunge come hashtag al suo reportage. Nei giorni scorsi miss Ciccone ha anche visitato il centro storico di Lecce sorprendendo i passanti durante la sua passeggiata a piedi.

Il video in cui Madonna canta Bella Ciao e balla insieme ai commensali è già virale, con tutto l’orgoglio dei fan italiani e specialmente pugliesi che si dicono fieri di avere la Regina del Pop ospite nel tacco d’Italia per le vacanze.