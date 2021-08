Al giorno d’oggi, la navigazione online è diventata parte integrante della nostra quotidianità. Sia in ambito lavorativo che nelle attività della quotidianità, tra applicazioni e computer, internet è diventato il luogo principale del nostro centro di interessi.

Ecco spiegato il motivo per cui, parallelamente al boom del web, si è sentita sempre più pressante l’esigenza di fare dei passi in avanti dal punto di vista della sicurezza e dell’affidabilità dei dati che sono oggetto di inserimento sui vari portali e piattaforme online, a maggior ragione se si tratta di dati piuttosto sensibili e delicati.

La funzione delle password

Le password sono uno di quegli strumenti di cui, al giorno d’oggi, non si può proprio fare a meno. Si tratta del sistema maggiormente sicuro per garantire la massima protezione ai propri dati sensibili durante la navigazione online. Se nel futuro probabilmente le password dovranno farsi da parte e lasciare campo libero a strumenti come sistemi biometrici di diverso tipo, come ad esempio quelli che prevedono la scansione dell’impronta, piuttosto che del volto o del palmo della mano, ecco che attualmente si possono considerare ancora il primo sistema di difesa per tutte le varie attività che vengono svolte online.

È facile intuire, di conseguenza, le ragioni che portano tanti addetti ai lavori a invitare con sempre maggiore frequenza gli utenti a creare delle password che siano il più sicure possibili e che consentano di proteggere in maniera totale rispetto a potenziali attacchi da parte di hacker e altri truffatori informatici.

Ci sono diverse tecniche che possono dare una mano a realizzare delle password impossibili da decifrare anche per gli hacker più esperti. Gli standard da rispettare sono diversi: si parte con un quantitativo minimo di caratteri, fino ad arrivare alla passphrase e così via. Ormai, una password sicura si può ritenere anche come il sistema di protezione minima per poter garantire la salvaguardia dei propri account sul web.

Per creare delle password sicure, è fondamentale adottare alcune tecniche che si focalizzano su degli aspetti ben precisi, oppure sfruttare un apposito generatore di password. Ad esempio, occhio alla lunghezza che deve avere la password. Maggiore è tale aspetto e più tempo servirà ad eventuali hacker a decifrarla. Se non esiste una lunghezza esatta che si può definire sicura, è bene mettere in evidenza come il consiglio migliore da seguire sia quello di superare in ogni caso i 10 caratteri. E la password dovrebbe corrispondere sempre e comunque a una combinazione di caratteri, inserendo sia lettere maiuscole e minuscole che cifre, ma anche dei caratteri speciali.

Consigli utili

I dati sensibili dovrebbero essere condivisi online sempre con la massima prudenza e attenzione, evitando di inserirli in un numero eccessivi di portali. Un altro ottimo suggerimento è quello che porta a diversificare le password in base all’account che è stato realizzato, ma è altrettanto importante ricordarsi sempre di effettuare il log-out e di eliminare la cronologia.

Tra le migliori soluzioni per gestire in maniera ottimale le proprie password troviamo anche quella di sfruttare solo ed esclusivamente delle piattaforme sicure, stando sempre alla larga rispetto a dei portali web che non hanno il protocollo di sicurezza che è in grado di garantire un adeguato livello di protezione rispetto alla trasmissione dei dati, nello specifico quando si tratta di informazioni veramente importanti, come ad esempio i dati della carta di credito.

In ogni caso, è molto importante provvedere sempre all’attivazione di un sistema di controllo suddiviso in due passaggi. Il primo deve prevedere l’immissione di username e password e, in una seconda fase, dovrebbe richiedere l’inserimento anche di un codice univoco, che di solito si può ricevere tramite sms oppure mediante email. Altrimenti, si può anche scegliere un generatore di codice esterno, come accade nella maggior parte dei servizi di home banking. Nel caso in cui doveste ricevere un codice di cui non avete mai inoltrato alcuna richiesta, diffidate dall’idea di usarlo, visto che si potrebbe trattare di un vero e proprio tentativo di intrusione nel pc e nei dati sensibili.