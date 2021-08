Come riporta il sito ufficiale di Sky Group, l’emittente di Comcast ha firmato un accordo triennale (2021/2024) con DAZN, che consentirà di trasmettere tutte le partite via satellite e per tutti gli abbonati a Sky Business del prossimo campionato di Serie A TIM 2021-2022 (che inizierà sabato 21 agosto) in tutti i bar, hotel ed altri locali pubblici abbonati a Sky. Il nuovo canale Sky Sport Bar (numero 215) inizierà ad accendersi da domani, sabato 21 agosto, e trasmetterà tutte le 10 gare a giornata di Serie A, commentate dal team di Sky Sport.

Con questo tipo di accordo Sky-DAZN, siglato per i prossimi tre anni, oltre alle 3 partite di Serie A già incluse nell’offerta Sky si aggiungeranno le restanti 7 partite che la piattaforma dello sport in streaming ha concesso all’emittente satellitare. I clienti abbonati a Sky Business, dunque offerta valida per bar, hotel e altri locali pubblici, potranno fruire di tutta la Serie A TIM sul canale Sky Sport Bar. In caso di eventi in contemporanea si accenderanno anche i canale 216 e 218. Completerà l’offerta il meglio della programmazione inserita su Sky Sport Uno: inoltre, grazie all’accordo siglato con DAZN, sul nuovo canale si potranno vedere anche le migliori partite della Liga spagnola.

A tale accordo tra Sky e DAZN va aggiunto anche quello siglato tra Sky ed Amazon, atto ad allargare l’offerta dedicata ai clienti Sky Business, che comprende tutte le 380 partite di Serie BKT, playoff e playout, tutto il calcio europeo con le migliori sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Grazie al recente accordo raggiunto tra l’emittente di Comcast e la piattaforma di e-commerce statunitense si aggiungerà anche la trasmissione di tutta la Champions League nel triennio 2021-2024, con le 121 partite mandate in onda da Sky e le 16 trasmesse sul canale Prime Video Sportsbar, tutta la UEFA Europa League e la nuova Conferenze League.