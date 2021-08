Si conclude col finale di Inés dell’Anima Mia la storia della giovane combattente e fondatrice del Cile Inés Suárez, l’unica donna spagnola ad aver partecipato alla conquista del Paese nel 1541. La serie tratta dal bestseller della scrittrice Isabel Allende, un successo tradotto in 30 lingue, ha debuttato in prima visione assoluta il 30 luglio, in prima serata su Canale 5, e termina con l’ultimo appuntamento venerdì 20 agosto.

Il finale di Inés dell’Anima Mia si snoda sui due filoni principali di questo racconto, quello della conquista del Cile e della storia d’amore tra Inés Suárez e il condottiero Pedro de Valdivia: una volta ottenuto il governo del Paese, la coppia dovrà rispondere all’Inquisizione del loro rapporto peccaminoso, finendo per dover scegliere tra l’espulsione di Inés e un matrimonio riparatore.

Si tratta del finale di Inés dell’Anima Mia, enorme coproduzione internazionale di RTVE, Boomerang TV, Chilevisión che non ha una seconda stagione: realizzato in forma di miniserie, l’adattamento del romanzo omonimo di Allende è composto da 8 episodi da 70 minuti ciascuno, che hanno debuttato in Spagna su Amazon Prime Video nell’estate del 2020, per poi arrivare in prima visione assoluta su Canale5 un anno dopo.

Ecco le trame del finale di Inés dell’Anima Mia, in onda in prima serata dalle 21.30: gli ultimi due episodi si intitolano rispettivamente Il Seme Del Tradimento e Fino Alla Fine Del Mondo.

Appena proclamato governatore del Cile, Pedro De Valdivia viene accusato dall’Inquisizione di aver ucciso De La Hoz e di concubinato, dato che esistono prove della sua relazione extraconiugale con Ines. Dopo essere stato per molti anni lontano, riesce a tornare a Santiago, accompagnato da Donna Marina Ortiz de Gaete, sua moglie. A Ines viene chiesto di tornare in Spagna rinunciando alla sua vita in Cile a meno di non sposarsi: in un primo momento non cede, ma poi chiede a Rodrigo de Quiroga di sposarla.