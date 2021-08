Elite 5 è in piena produzione, nonostante la quarta stagione sia uscita solo lo scorso giugno su Netflix: questi due lotti della serie, infatti, sono stati prodotti in continuità, senza interruzioni, visto il rinnovo già previsto da parte dello streamer. E tra le novità che trapelano sulla prossima stagione è arrivata la notizia della prima new entry.

Elite 5 accoglierà Isabel Garrido, volto noto al pubblico di Netflix e qui alla sua seconda collaborazione con Carlos Montero, ideatore e sceneggiatore di Elite. La giovane attrice, classe 1998, era infatti già apparsa nel ruolo di Nerea ne Il Caos Dopo di Te (qui la nostra recensione). Nella miniserie tratta dall’omonimo romanzo di Montero, Garrido interpretava una studentessa femminista e inquieta, che nutriva una stima profonda nei confronti della professoressa di liceo scomparsa intorno alla quale ruota parte della trama. Poco dopo è entrata anche nel cast della fiction spagnola Acacias 38.

Il suo ingresso in Elite 5 è stato annunciato in anteprima esclusiva da Formulatv.com, ma non è ancora chiaro quale ruolo interpreterà: presumibilmente, vista l’età, Isabel Garrido sarà di nuovo una studentessa, ma stavolta anziché in una scuola di provincia si muoverà tra i corridoi del prestigioso liceo di Las Encinas.

Garrido arriva in Elite 5 senza incrociare la sua co-star ne Il Caos Dopo di Te Arón Piper, che aveva interpretato il ruolo chiave di Iago nella miniserie scritta e diretta da Montero. Dopo quattro stagioni in Elite come Ander Muñoz, l’attore 24enne ha lasciato la serie con la partenza del suo personaggio nel finale di stagione.

Poco altro si sa di Elite 5, che potrebbe arrivare su Netflix entro l’anno: la quarta stagione ha chiuso molte trame ma ha lasciato altre storyline aperte in vista dei nuovi episodi, che come sempre racconteranno di delitti, vendette, rivalità, drammi familiari e turbe adolescenziali spaziando tra il registro teen drama e quello thriller.