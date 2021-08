Sono passati ormai diversi mesi dal debutto commerciale della PS5, ma la domanda resta comunque molto alta. Vi farà piacere sapere che mercoledì 25 agosto, dalle ore 15, tornerà disponibile la PS5 Digital Edtion al prezzo di 399 euro. Il giorno 26, invece, sarà possibile acquistare il modello standard a 499 euro. Non pensate che basterà munirsi della propria carta di credito per mettere le mani sulla PS5: dovrete avere pazienza e fare fronte alla solita coda (sono previsti tempi di attesa piuttosto lunghi), e mettere in conto di poter anche non riuscire a prendere la vostra unità per l’eventuale esaurimento delle scorte disponibili.

Avrete più possibilità di spuntarla se siete già registrati sul sito di MediaWorld, così da aumentare le proprie chance di successo (se non siete ancora registrati potete procedere subito, in modo da essere già pronti il giorno 25 o 26 agosto, quando le PS5 torneranno disponibili, seppur in versioni diverse, sullo store online di MediaWorld).

Purtroppo, non possiamo darvi l’assoluta garanzia che riusciate tutti a portarvi a casa la vostra personale unità di PS5 (come vi abbiamo spiegato, la domanda è ancora molto alta, anche più dell’offerta, e le scorte disponibili sono davvero poche). Dovrete essere veloci, più veloci degli altri, se volete provare ad acquistare la nuova console del colosso giapponese, avendo a portata di mano le credenziali attraverso cui loggarvi nel sito del noto megastore, la carta di credito con cui bloccare la PS5 e tanta fortuna dalla vostra parte (che non guasta mai). Siate puntuali, collegandovi anche qualche minuto prima delle 15 del 25 o 26 agosto (a seconda del modello che volete acquistare), e sperate di rientrare nella cerchia di coloro che metteranno le mani sulla next-gen console del brand Sony. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.