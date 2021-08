I messaggi effimeri di WhatsApp si cancellano automaticamente dopo 7 giorni o 24 ore, ma presto potranno restare a disposizione fino ad un massimo di 90 giorni. La novità ha iniziato a farsi vedere dalla beta 2.21.17.16, che può essere scaricata dagli utenti Android che hanno deciso di aderire al programma di beta testing. Non resta da capire quanto tempo ci vorrà prima che la feature arrivi in versione stabile. L’utente avrà così la possibilità di scegliere se procedere all’auto-cancellazione dei messaggi dopo un giorno, una settimana o 90 giorni, in maniera da garantire un più alto livello di personalizzazione, proteggendo al contempo lo smartphone dal rischio di ingolfare la memoria con immagini e video di grandi dimensioni.

In fondo, 3 mesi è un periodo di tempo abbastanza lungo per conservare i propri ricordi, almeno molto più delle 24 ore o dei 7 giorni disponibili in precedenza. Naturalmente, l’opzione può anche essere disabilitata in modo da conservare i messaggi a tempo indeterminato (per chi lo desidera). Vi ricordiamo anche che, proprio di recente, WhatsApp ha introdotto la funzione relativa ai messaggi visualizzabili una sola volta, come pure il trasferimento delle chat da iPhone e Android (il via è stato dato dai Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, per poi estendersi prossimamente agli altri smartphone con l’OS mobile del colosso di Mountain View), e sarà presto possibile il procedimento ovvero, ossia da Android ad iPhone.

Trovate che l’estensione del periodo di vita dei messaggi effimeri di WhatsApp fino ad un massimo di 90 giorni sia stata una trovata intelligente, oppure la ritenete superflua (se si parla di messaggi in grado di auto-distruggersi qualcuno potrebbe non cogliere l’utilità di conservarli per così tanto tempo)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.