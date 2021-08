Si dice sposata con il fantasma di Michael Jackson. Questo è il racconto di Kathleen Roberts riferito da lei stessa al Daily Star. La donna, inoltre, sostiene di essere la reincarnazione di Marilyn Monroe.

Kathleen è sposata con il fantasma di Michael Jackson

Una storia bizzarra di cui lei stessa sembrerebbe consapevole, ma Kathleen sostiene di essere sana di mente al 100% e che il Re del Pop le avrebbe offerto un anello di fidanzamento tramite una seduta di chiaroveggenza. La Roberts, infatti, si presenta come una medium.

Secondo il suo racconto Michael Jackson sfrutterebbe “la canalizzazione, in termini tecnici”, per rivivere attraverso il suo corpo. Tramite la donna il Re del Pop riesce a mangiare e a ballare. “Ama tanto i biscotti”, dice Kathleen. Al Daily Star ha detto:

“Mi sento speciale dal momento che mi ha scelto come moglie (anche se non sulla carta) e viviamo la nostra relazione come se fossimo sposati. Abbiamo i nostri alti e bassi, ma Michael, la verità è che non riesco a smettere di amarti”.

Il matrimonio sarebbe stato officiato nientemeno che da Martin Luther King Junior. “Sono sincera al 100%”, dice Kathleen cosciente del fatto che ciò che dice non sia dimostrabile. Per questo, addirittura, aveva “documentato” il suo matrimonio con Michael Jackson in una serie di video pubblicati su Tik Tok, ma il suo account è stato rimosso. Il Re del Pop la seguirebbe ovunque, anche nel bagno durante la toeletta.

Il sesso non è contemplato

Tuttavia, nonostante il grande amore che unirebbe la coppia, Kathleen rivela anche i lati oscuri del marito fantasma:

“È molto prepotente e sottolinea cose come difetti ed errori che commetto. Presumo che l’abbia preso da suo padre, quindi cerco di ignorarlo perché lo amo e nemmeno io sono perfetta”.

Inoltre la coppia non avrebbe ancora consumato il matrimonio. “Il sesso non è contemplato”, dice Kathleen, che spiega che quando lei tenta un approccio più fisico con Michael Jackson lui reagirebbe molto male, mostrandole immagini terribili di ragni e di cadaveri e respingendo, così, le sue avances.

Per il momento, dal momento che questa donna sposata con il fantasma di Michael Jackson dice che il Re del Pop vive, mangia e balla attraverso di lei, non sono comparsi video in cui Kathleen si cimenta nella moonwalk.