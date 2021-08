The Falcon and the Winter Soldier potrebbe non avere una seconda stagione. Almeno per il momento. Secondo Deadline, un attore del cast della serie Disney+ sarà il protagonista del tanto atteso Captain America 4.

Stando al sito americano, Anthony Mackie ha chiuso un accordo per apparire nel quarto capitolo della serie cinematografica incentrata sul supereroe Captain America. I primi tre film hanno visto come protagonista il personaggio di Steve Rogers, interpretato da Chris Evans. Con gli eventi di Avengers: Endgame e poi i successivi fatti avvenuti nella serie The Falcon and the Winter Soldier, l’ingaggio di Mackie è del tutto naturale.

L’attore ha debuttato nell’Universo Marvel nel 2014. Captain America 4 segna la sua prima volta nel ruolo di protagonista in un film. Non sappiamo ancora se Sebastian Stan sarà presente dopo The Falcon and the Winter Soldier.

La prima stagione (e finora l’unica) si è conclusa con Sam Wilson che ha assunto il ruolo di Capitan America dopo aver accettato l’eredità del ruolo dell’amico Steve Rogers e impugnato il suo scudo. Lo scorso aprile è stato poi confermato che il film era in fase di sviluppo.

L’attore ha cercato di minimizzare le cose a maggio, affermando di non aver sentito alcuna voce sul progetto. “Non ho ricevuto una chiamata o un’e-mail, niente”, aveva dichiarato Anthony Mackie a Variety ammettendo che la prima volta che ha sentito parlare del film è stato mentre era al supermercato e un fan gli ha chiesto se stesse succedendo. “Sapeva tutto molto prima di me. Non avevo sentito niente. Ho pensato, ‘Amico, hai letto le ultime notizie nel negozio di alimentari!'”, ha scherzato.

La seconda stagione di The Falcon and the Winter Soldier non è stata ufficialmente annunciata, ma dovrebbe essere nei piani dello studio Marvel e di Disney, anche se al momento si dovrà attendere.