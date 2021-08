Scarlett Johansson mamma bis: dopo una gravidanza top secret (ci sono stati solo rumours senza mai conferme ufficiali), a sorpresa è nato il primo figlio con l’attuale marito Colin Jost. La star di Black Widow ha già una bambina, avuta dal suo precedente matrimonio con il giornalista Romain Dauriac.

La bella notizia è stata data dal magazine americano People, mentre ad annunciare il sesso e il nome del nascituro è il neo papà: “Abbiamo avuto un maschietto. Il suo nome è Cosmo e gli vogliamo un mondo di bene”. E poi ha chiesto di rispettare la loro privacy.

Le prime indiscrezioni su Scarlett Johansson mamma bis sono state divulgate lo scorso luglio da Page Six, quando la Johansson ha saltato diversi eventi di persona, tra cui la premiere dell’atteso film Marvel Black Widow, apparendo solo tramite Zoom per salutare i suoi fan.

“Non ha rilasciato molte interviste o eventi per promuovere Black Widow, il che è sorprendente dato che si tratta di un’enorme uscita Marvel/Disney ed è sia la star che la produttrice esecutiva”, ha spiegato la fonte a Page Six.

Scarlett Johansson e Colin Jost si sono incontrati sul set del Saturday Night Live nel 2006, ma è solo nel 2017 che i due hanno iniziato a uscire insieme, dopo che lei aveva chiesto il divorzio a Dauriac. La coppia ha reso pubblica la loro relazione nel dicembre dello stesso anno. Nel maggio 2019 c’è stato il fidanzamento ufficiale, e nell’ottobre 2020 i due sono convolati a nozze in gran segreto.

Nelle ultime settimane, Scarlett Johansson ha fatto molto parlare di sé per aver intentato causa contro la Disney, rea di aver violato le norme del suo contratto sul rilascio di Black Widow, avvenuto in modalità ibrida – ossia al cinema e poi su Disney+. Ciò avrebbe impedito alla star di guadagnare sul riscontro al box office, come prevedeva l’iniziale contratto. A difesa dell’attrice, diverse associazioni femministe che l’hanno definito “un attacco sessista”.