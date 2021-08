L’aggiornamento di sicurezza di agosto 2021 ha iniziato ad atterrare sulle varianti internazionali del Samsung Galaxy Note 9, poco prima del terzo anniversario dell’uscita del dispositivo. Chi utilizzi ancora questo particolare modello dovrebbe adesso essere in grado di scaricare il firmware N960FXXS9FUH1. La divisione tedesca sta guidando questo lancio in Europa, come spesso accade. Le unità del Samsung Galaxy Note 9 sbloccate negli Stati Uniti stanno già ricevendo l’upgrade con l’aggiornamento di agosto 2021 localmente dalla giornata di ieri.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il device è attualmente uno dei più vecchi smartphone Samsung che riceve ancora patch di sicurezza mensili. Certo, il telefono sta per compiere tre anni di età la prossima settimana; ciò significa che il livello di patch del 1 agosto 2021 potrebbe benissimo essere l’ultima versione mensile del firmware per il dispositivo (o il penultimo, nella migliore delle ipotesi). Il lato positivo è che nulla di tutto ciò vuol dire che è finita per il Samsung Galaxy Note 9. Se state ancora sfoggiando l’ammiraglia del 2018, avete ancora un anno intero di aggiornamenti di sicurezza trimestrali per il futuro. Il Samsung Galaxy Note 8, d’altra parte, ha concluso il suo percorso di vita.

Con ogni generazione che passa, la serie dei Galaxy Note continua ad offrire un eccellente rapporto qualità/prezzo, anche in un anno senza una nuova generazione di cui parlare. Speriamo solo che il colosso di Seul torni ad aggiornare la sua linea iconica il prossimo anno, visto come sono andate le cose in questo 2021, probabilmente per via della carenza mondiale dei chip (come pure per la volontà del produttore asiatico di spingere i propri dispositivi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.