Rullino i tamburi fan di Netflix perché è arrivato l’annuncio che tutti voi stavate aspettando: Non ho mai 3 ci sarà. Proprio in questi minuti la piattaforma ha annunciato il rinnovo della serie con un piccolo video che ha mandato in tilt i fan. La serie creata da Mindy Kaling e Lang Fisher avrà un nuovo capitolo che continuerà a raccontare la storia della giovane Devi ancora impelagata in problemi di cuore e quelli familiari.

Chi ha avuto modo di seguire la serie sa bene che ruota attorno alla complessa vita di una teenager indoamericana decisa a cambiare il suo status sociale dopo un anno terribile. Lei, Devi Vishwakumar, prova ad intraprendere questa nuova strada ma trovando sul suo cammino sentimenti, famiglia e amici che non le renderanno semplici le cose.

Ecco il video annuncio rilasciato poco fa sui profili ufficiali della piattaforma:

La prima stagione ha catturato gli spettatori Netflix tanto da ottenere subito il rinnovo per una seconda stagione e adesso è arrivato l’annuncio di un rinnovo per la terza. La piattaforma è restia alle riconferme e spesso chiude le sue serie proprio al terzo capitolo, che sia questo anche il caso di Non ho mai?

ATTENZIONE SPOILER!

La seconda stagione di Non ho mai… si è conclusa con un possibile lieto fine per Ben che ha preso parte al ballo d’inverno insieme ad Aneesa, quella che possiamo definire la sua nuova ragazza. Non possiamo dire lo stesso per Devi che ha comunque ricevuto inaspettatamente una dichiarazione da Paxton. Quest’ultimo è pronto a rendere ufficiale la loro relazione dopo tanta clandestinità ma proprio in quel momento Eleanor ha rivelato a Ben che forse le cose potevano andare diversamente tra loro.

Tutto lascia pensare che Non ho mai… 3 prenderà il via proprio da questo potenziale triangolo amoroso che vedrà Devi al centro tra Paxton e Ben, come si evolverà la situazione a quel punto?