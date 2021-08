Non ci si può nascondere dietro un dito: i migliori riff di John Deacon sono presenti in tutti i brani dei Queen, dal più famoso al più celato. La triste sorte dei bassisti, però, subisce l’ombra dei compari chitarristi, e nella band di Freddie Mercury c’era Brian May, non certo un ingenuotto strimpellatore da spiaggia (hey, respect per i chitarristi da falò). L’impalcatura sonora di una canzone, purtroppo, spesso schiaccia troppo la traccia di basso e generalmente in fase di mixaggio viene fuori maggiormente la linea di chitarra.

Nel caso di John Deacon abbiamo a che fare con un bassista geniale e formidabile, capace di riempire tutti i vuoti (Killer Queen) o di dominare creando una vera e propria lezione (Another One Bites The Dust).

Another One Bites The Dust (1980)

Non si può prescindere da Another One Bites The Dust, con quella linea di basso martellante e funk, tanto semplice quanto geniale.

Dragon Attack (1980)

La crisi creativa di Roger Taylor, stanco delle sue sessioni monotone e con un occhio verso il genio di John Bonham, si sente tutta nei sedicesimi del charlie di Dragon Attack, con quel riff elicoidale di John Deacon e Brian May che fa il verso a più scalmanati Led Zeppelin e ai più maledetti Black Sabbath.

Under Pressure (1981)

L’intro di Under Pressure suonata da Deacon è iconica: due semplici note terzinate, nate durante una session che i Queen fecero a Montreux insieme all’immenso David Bowie.

A Kind Of Magic (1986)

Anche in questo caso, in questo brano storico, John Deacon si è reso immortale. La linea di basso di A Kind Of Magic è talmente essenziale da rendersi unica, a metà tra il pop e il rock.

Breakthru (1989)

Breakthru non può mancare tra i migliori riff di John Deacon, con quella linea trascinante che aggiunge benzina ai bpm già elevati del brano.