Quest’oggi, giovedì 19 agosto, la Roma allenata dal nuovo tecnico Josè Mourinho aprirà ufficialmente la nuova stagione giallorossa. In attesa della prima sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 22 agosto e valida per il campionato di Serie A, il club capitolino scenderà in campo in serata presso lo Stadio Şenol Güneş di Turchia alle ore 19.30 contro il Trabzonspor, match valido per l’andata degli spareggi playoff per accedere alla fase a gironi della Conference League. La partita di ritorno, invece, si terrà allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 26 agosto. Scopriamo insieme dove vedere in diretta TV ed in streaming il match.

L’incontro di questa sera tra Roma e Trabzonspor, lo Special One affronterà i suoi ex Bruno Peres e Gervinho: si tratta della prima ufficiale del tecnico portoghese in panchina, che si unisce al ritorno in campo di Nicolò Zaniolo, che verrà lanciato dal primo minuto. I giallorossi sono pronti a scendere in campo con tutti i nuovi innesti, ad eccezione di Abraham (acquistato di recente dal Chelsea). Tra i pali, dunque, sarà schierato Rui Patricio, che guiderà la difesa composta da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina sulla fascia sinistra. In mediana ci saranno Cristante e Veretout, mentre l’attacco sarà composto da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan, che agiranno alle spalle della nuova punta Shomurodov.

Il match Roma-Trabzonspor, in programma alle ore 19.30, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, detentore insieme a DAZN (che inizierà a trasmettere le gare della nuova competizione UEFA dalla fase a gironi) dei diritti in condivisione per la Conference League. La partita si potrà vedere su Sky Sport Uno, Sky Sport Football ed al numero 251. Inoltre, gli abbonati all’emittente di Comcast possono seguire il match anche in diretta streaming, accedendo all’app di Sky Go tramite PC, smartphone e tablet. L’alternativa si chiama NOW, sempre se il cliente ha acquistato uno dei pacchetti utili alla fruizione.