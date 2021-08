Doc Nelle tue Mani 2 in onda a gennaio? Continuano le riprese del medical drama con Luca Argentero anche se in questa settimana di Ferragosto, gli attori sono in vacanza e quindi lontano dal set. In queste settimane si è parlato spesso del secondo capitolo della fiction di successo di Rai1 a cominciare dal cast e finendo a quelli che saranno i casi che Andrea Fanti e i suoi dovranno affrontare, allora cosa aspettarsi dai nuovi episodi?

Quello che sappiamo su Doc Nelle tue Mani 2 è che il cast tornerà a gran completo e anche se Lorenzo nel finale della prima stagione, in onda in replica oggi su Rai1, è andato contro Sardoni rivelando la verità sul medicinale, sulla sperimentazione falsata e non solo, ci sarà anche lui in corsia.

A lui si uniranno anche Matilde Gioli, che negli ultimi episodi aveva avuto modo di regalare una nuova speranza a Giulia e Andrea, poi Sara Lazzaro, la dolce Agnese che ha chiuso con il suo ex guardando al futuro, e poi gli specializzandi “intrecciati” ormai tra loro. Da una parte Riccardo e Alba, diventati intimi a pochi passi dal finale della prima stagione di Doc Nelle tue Mani, Elisa e Gabriel, lui era intenzionato a tornare in Patria e lasciare tutto.

Sembra che non mancherà nemmeno Raffaele Esposito, alias Marco Sardoni, anche se c’è da capire quale sarà il suo ruolo e come si ritroverà in libertà.

Andrea si trova nell’occhio del ciclone, ma, incapace di difendersi a causa dell’amnesia, cerca conferme nelle persone che gli sono vicine…#DocNelleTueMani, STASERA #19agosto alle 21.25 su #Rai1 e #RaiPlay@DocNelleTueMani pic.twitter.com/LpiAEx7BQv — Rai1 (@RaiUno) August 19, 2021

Prima di avere la risposta a tutte queste domanda, i fan potranno mettersi comodi e godere della replica degli ultimi due episodi di Doc Nelle tue Mani dal titolo Veleni e Io ci sono. Questa sera Andrea Fanti scoprirà la verità sulla sperimentazione del farmaco e anche l’implicazione e le bugie dell’amico Marco che finirà in manette, cos’altro vedremo e quali saranno i casi di cui sentiremo parlare in questo finale?