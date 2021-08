Dopo il successo di Sine From Above, contenuta nell’ultimo disco Chromatica di lady Germanotta è quasi pronto un nuovo duetto tra Elton John e Lady Gaga. A riferirlo è una fonte molto vicina ai due artisti, che in una dichiarazione rilasciata al tabloid britannico The Sun ha fornito i primi dettagli della novità.

L’amicizia tra i due artisti

La stima reciproca e l’amicizia tra i due artisti non sono un mistero, e la stessa Lady Gaga ai microfoni di Zane Lowe su Apple Music ha descritto il cantautore britannico come un suo mentore, una persona che “mi ha aiutata a prendermi cura di me stessa”. Non a caso Lady Gaga ha riferito che Sine From Above è singolo di Chromatica al quale si sente maggiormente legata.

Per quanto riguarda il nuovo duetto tra Elton John e Lady Gaga la fonte, ripresa da importanti testate internazionali come NME, riferisce che il brano sarà di tutt’altra pasta rispetto ai grandi classici del cantautore britannico, niente che riguardi Candle In The Wind né Your Song, ma “una traccia hardcore drum and bass estrema”.

Il nuovo duetto tra Elton John e Lady Gaga

La fonte ascoltata dal Sun, infine, riferisce che il nuovo duetto tra Elton John e Lady Gaga sarà proprio una nuova versione di Sine From Above, che nel contesto di Chromatica si presentava come un pezzo dance perfettamente equilibrato con le atmosfere del disco, ma a questo nuovo giro il risultato potrebbe sorprendere tutti.

Quali siano le tempistiche di rilascio del remix di Sine From Above non è dato saperlo. “Scioccherà i fan”, riferisce la fonte. La curiosità è tanta e il nuovo duetto tra Elton John e Lady Gaga potrebbe arrivare entro la fine del 2021 anche se, per il momento, i due artisti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione nei rispettivi canali social.