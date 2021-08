C’è un nuovo bebè in arrivo sul set di Grey’s Anatomy: la famiglia del Grey Sloan Memorial Hospital si allargherà ulteriormente nei prossimi mesi. L’annuncio è arrivato da Kelly McCreary, che interpreta la dottoressa Maggie Pierce nel medical drama: l’attrice è incinta del suo primo figlio dopo aver sposato il regista Pete Chatmon, conosciuto proprio sul set della serie.

L’interprete di Grey’s Anatomy, entrata in scena alla fine della decima stagione come sorellastra di Meredith Grey, ha annunciato a People di essere entusiasta e sorpresa all’idea di diventare madre: nonostante l’intenzione di mettere su famiglia, infatti, non si aspettava di restare incinta dopo pochi tentativi.

La Maggie di Grey’s Anatomy, che aveva sposato Chatmon a maggio 2019, ha raccontato così la scoperta della gravidanza.

In realtà ho urlato per lo shock quando ho visto incinta. Voglio dire, non me l’aspettavo. Mi ero davvero preparata mentalmente ed emotivamente alla possibilità che ci sarebbe voluto del tempo per concepire. Quindi, ero sinceramente scioccata (…) È un processo così mistificante. Penso di aver già ordinato forse, tipo, dai 15 ai 20 libri. E sto imparando così tanto su una gamma così ampia di cose. Mi sono appena tuffato. Non vedo l’ora di imparare.

L’attrice ha anche aggiunto che le colleghe di Grey’s Anatomy le sono di grande aiuto e supporto nella sua scoperta della maternità: Ellen Pompeo, Chandra Wilson e Caterina Scorsone (rispettivamente nella serie Meredith, Miranda e Amelia), la stanno sostenendo in questo percorso verso la nascita del suo primo figlio.

Non è ancora chiaro se la trama di Grey’s Anatomy 18, attualmente in fase di produzione, includerà la sua gravidanza rendendo anche Maggie incinta del suo primogenito: d’altronde la Pierce si è appena sposata con Winston nel finale della stagione 17 e in questo caso la dolce attesa dell’attrice potrebbe coincidere con quella del personaggio in modo plausibile. La stessa McCreary ha dichiarato di non sapere come sarà gestita la vicenda.

C’è anche da dire che la produzione di Grey’s Anatomy non si è mai fatta problemi nel nascondere le gravidanze delle attrici senza allontanarle dal video e con pochi stratagemmi, semplicemente con inquadrature strategiche e poche accortezze di regia: Camilla Luddington, per esempio, ha avuto due bambini nel corso della sua partecipazione alla serie e in entrambi i casi il personaggio di Jo Wilson non era in attesa, così come è stata ignorata anche la gravidanza di Jessica Capshaw semplicemente evitando le inquadrature frontali a figura intera.