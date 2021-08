Dopo l’addio a Bridgerton di Regé-Jean Page, che pure era stata una delle attrazioni principali della prima stagione, se ne profila un altro altrettanto importante in termini di trama: Phoebe Dynevor ha firmato un accordo come produttrice esecutiva e protagonista di una nuova serie per uno streamer concorrente, circostanza che lascia pensare ad un’uscita di scena del suo personaggio dopo la seconda stagione della serie ShondaLand per Netflix.

A suggerire l’idea del suo imminente addio a Bridgerton è Deadline, che annuncia il nuovo progetto dell’attrice inglese: sarà la protagonista e la produttrice esecutiva dell’adattamento di Exciting Times, romanzo d’esordio della scrittrice irlandese Naoise Dolan. La storia è quella di una donna irlandese di nome Ava, interpretata da Dynevor, che insegna grammatica inglese a bambini benestanti all’estero e finisce ben presto impigliata in un triangolo amoroso. La nuova serie è stata annunciata come “una storia moderna ed eccitante“, di cui la 26enne inglese sarà il volto principale.

Di qui l’ipotesi dell’addio a Bridgerton dopo la stagione 2, attualmente in produzione: Dynevor sta girando i nuovi episodi, in cui il suo personaggio apparirà molto meno rispetto alla prima, visto che il nuovo capitolo racconterà la storia di un altro dei fratelli Bridgerton, Anthony. Daphne lo supporterà nella sua ricerca dell’amore e di un matrimonio felice, ma non sarà più protagonista: la seconda stagione è infatti l’adattamento del secondo romanzo della saga di Julia Quinn, Il Visconte Che Mi Amava, dedicato al fratello maggiore della famiglia.

Dynevor potrebbe dire addio a Bridgerton non solo perché impegnata come produttrice per uno streamer concorrente, ma anche per evitare di restare incastrata nel ruolo della fanciulla dell’era Regency raccontata dai libri della Quinn e dalla serie ShondaLand. Lo stesso ha fatto Regé-Jean Page, rifiutando perfino l’invito di Shonda Rhimes ad apparire nella seconda stagione con un cameo. Non sarebbero certo i primi casi di fuga strategica dopo un grande successo, un modo per capitalizzare la popolarità mondiale appena conquistata calandosi subito in altri ruoli, per evitare di farsi ingabbiare da un personaggio o da un intero format.