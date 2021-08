Gli iPhone 13 potrebbero essere lanciati nel taglio di memoria da 1TB per quanto riguarda i modelli Pro. L’indiscrezione è stata ribadita dall’analista Daniel Ives della società di investimento Wedbush Securities. I dispositivi potrebbero essere presentati il 7, il 14 o il 21 settembre (queste le date possibili, anche se potrebbero anche essere altre), e le vendite partire dal venerdì successivo. Daniel Ives ha confermato che gli iPhone 13 Pro disporranno di varianti da 1TB di spazio di archiviazione (che faranno aumentare il prezzo finale, ma offriranno anche un maggior quantitativo di memoria di cui poter disporre, che male non fa).

Ci saranno miglioramenti anche per quanto riguarda la fotocamera con la modalità Ritratto anche per i video, insieme ad una funzione per la videoregistrazione dei filmati in formato ProRes in qualità superiore. A bordo degli iPhone 13 Pro dovremmo anche trovare un obiettivo ultra-grandangolare ottimizzato grazie all’innesto di lenti a 6 elementi ed all’introduzione della messa a fuoco automatica.

Un’altra informazione da portare all’attenzione è il fatto che tutti i melafonini di ultima generazione dovrebbero essere tutti dotati di sensori LiDAR (a differenza di quanto era stato detto fino a questo momento circa la possibilità che a ricevere la feature potessero essere solo i modelli Pro e Pro Max, che saranno anche i più costosi della serie che verrà). Al momento la situazione sembra essere quella che vi abbiamo appena descritto, ma chiaramente non diamo nulla per scontato, aspettando emergano ulteriori dettagli sui prossimi melafonini. Da qui a settembre le cose potrebbero anche cambiare, troppo o poco che sia: voi siete convinti che gli iPhone 13 sapranno dare il giusto seguito al successo ottenuto dai precedenti iPhone 12? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto, da utilizzare anche nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci.