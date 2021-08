Rebel 2 non ha speranze di vedere la luce. A tre mesi dalla sua cancellazione prematura su ABC, dopo appena 5 episodi dal debutto, la protesta sui social da parte del pubblico che si era affezionato alla serie ispirata alle battaglie legali di Erin Brockovich non ha dato i suoi frutti. Le campagne promosse, tra gli altri, anche dalla showrunner Krista Vernoff, ideatrice e scrittrice della serie, non sono servite a salvarla e a permetterle di trovare una nuova emittente o piattaforma interessata a produrla.

Niente Rebel 2 dunque nel futuro della Vernoff e di ShondaLand, la casa di produzione di Shonda Rhimes che aveva lanciato la serie la scorsa primavera su ABC il giovedì sera, puntando a trascinare sul nuovo format il pubblico di due serie ormai consolidate negli ascolti come Grey’s Anatomy e il suo spin-off Station 19. Dopo l’annuncio della chiusura da parte di ABC Studios, con annessa polemica della Vernoff sul trattamento riservato ad un’azienda che collabora con ABC da decenni producendo grossi successi da prima serata, è proprio la showrunner a confermare ora che anche l’ultimo tentativo di salvare la serie è andato in fumo.

Qualche speranza per Rebel 2 l’aveva offerta IMDB.tv, ospitando la prima stagione sulla piattaforma di Amazon in modo da permetterle di farsi strada in streaming e testare il riscontro di un pubblico diverso da quello della tv generalista. La Vernoff aveva invitato il pubblico a guardarla in massa perché da quei dati sarebbe dipesa la scelta di rinnovare o meno la serie per una seconda stagione. Invece non è andata così e l’avventura televisiva ispirata alla vita dell’attivista che aveva avuto al cinema il volto di Julia Roberts, premiata con l’Oscar per quel ruolo. Nella serie ambientata successivamente rispetto alla celebre causa collettiva al centro della trama del film, è Katey Sagal ad interpretare Annie “Rebel” Bello, personaggio ispirato alla vita dell’attivista e ambientalista statunitense, peraltro tra i produttori esecutivi del format.

Rebel 2 non troverà spazio su altre reti o piattaforme: la Vernoff era al suo debutto come showrunner di una serie tutta sua, ma ha dovuto constatare che dopo i primi 10 episodi nessuno è interessato a produrne di nuovi. Ecco il suo annuncio che chiude definitivamente ogni speranza di rinnovo.

THANK YOU to the fans behind the #SaveRebel campaign. Your passion was incredible. We have learned there won’t be a Season 2, but we truly hope Rebel & the extraordinary @ErinBrockovich will continue to inspire you to fight the good fight in your communities and in your lives.