Il Napoli è pronto a debuttare domenica prossima, 22 agosto, al Maradona contro il Venezia (neo promossa) per la prima di campionato della stagione 2021-2022 di Serie A. Nel frattempo, tante sono le voci di calciomercato estivo, sia in entrata che in uscita, soprattutto quelle relative ad un possibile “addio” del capitano Lorenzo Insigne, super corteggiato dall’Inter. Quest’oggi, mercoledì 18 agosto, parleremo però dell’operazione che riguarda Kostas Manolas all’Olympiacos. Il difensore greco sarebbe molto vicino a tornare in patria per raggiungere l’accordo con la sua ex squadra (con cui ha giocato dal 2012 al 2014): un trasferimento che potrebbe dare luogo ad un interessante scambio di mercato.

Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano ‘Tuttosport’, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe intento a portare in azzurro Mady Camara, centrocampista seguito già da tempo dal ds Giuntoli. Alle spalle dell’affare ci sarebbe la gestione di Mino Raiola, agente sia di Manolas che del centrocampista 24enne della Guinea. Come ben sappiamo, nelle ultime ore Juan Jesus, ex Roma ed Inter, è diventato un nuovo giocatore del club partenopeo e sarà la quarta scelta del reparto difensivo. Questa del brasiliano è stata una mossa importante per avere coperta la retroguardia azzurra (il Napoli si è voluto salvaguardare qualora il difensore con la casacca numero 44 dovesse davvero lasciare il capoluogo campano).

Come riferisce sempre il quotidiano sportivo torinese, l’Olympiacos è in contatto costante con la dirigenza del Napoli, ma al tempo stesso anche con Mino Raiola. Ed è proprio sull’agente di Manolas che ADL fa affidamento per chiudere una doppia operazione di mercato: ossia cedere Kostas al club greco togliendosi così il peso di un ingaggio da 4,2 milioni netti a stagione, e tentare di chiudere lo scambio con il mediano Camara. Entrambi i profili, come già ribadito sopra, hanno lo stesso procuratore ed il club azzurro sarebbe disposto a chiudere lo scambio alla pari, con l’aggiunta probabilmente di 3 milioni da spalmare in 2 anni. Insomma, non ci resta che attendere questi caldi sviluppi di calciomercato estivo.