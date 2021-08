Sono in offerta lampo i Kindle e PaperWhite oggi 18 luglio su Amazon. Gli eBook Reader più apprezzati in sede globale, e particolarmente apprezzati anche in Italia, godono di un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante, oltre che di un’autonomia in grado di superare le migliori aspettative. I Kindle sono garantiti da Amazon (il che è già tutto un programma), e possono avvalersi di una libreria di contenuti davvero variegata (per non parlare della possibilità di poter sottoscrivere l’abbonamento Kindle Unlimited, se lo si desidera). L’iscrizione offre una prova gratuita di 30 giorni per la lettura di tanti libri inclusi nel catalogo.

La carta stampata viene spesso preferita ai formati digitali, che risultano comunque molto comodi quando si tratta di spostarsi da un luogo all’altro (specie quando questo accade con una certa frequenza), volendosi portare dietro un certo numero di titoli (è innegabile che trasportare libri stampati è cosa ben diversa rispetto ad un eBook, in grado di contenere mille avventure senza gravare di un solo grammo sul peso e sul volume della valigia). Comprare un eBook ha i suoi vantaggi, anche se il fascino e il profumo della carta sono di un altro pianeta (questo bisogna ammetterlo). Si può tranquillamente abbinare una cosa e l’altra, specie se il prezzo dei Kindle e PaperWhite si prestano come in questo caso.

Solo questo dovrebbe bastarvi per convncervi ad acquistare i Kindle e PaperWhite. Se è un eBook degno di questo nome che stavate cercando, allora non abbiate dubbi: difficilmente troverete di meglio ad un prezzo così (il rapporto qualità/prezzo è davvero imbattibile, possiamo garantirlo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

