#iosonomoka

NUJU

HIPSTERGROOVE

La mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio continua sul mio canale Telegram oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi abbiamo scelto quelli con cui ci siamo collegati nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li ho intervistati e mostrato il loro video. In seguito, come sto facendo adesso, ho isolato la loro partecipazione e pubblicata qui su OptiMagazine. Magari alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 7 di ASCOLTAMI!Questo il link diretto per accedervi.

Adesso WE HAVE A DREAM è in vacanza, riprenderà a metà settembre, ma questo mi permette di ascoltare con più attenzione il migliaio di artisti e gruppi che hanno postato i loro video e che li inseriranno durante l’estate. Anche gli artisti e gruppi che propongo oggi mi hanno stupito per creatività e ricerca nel fare i video.

Ecco le loro bio che mi hanno mandato:

#iosonomoka

Nicola Barbieri nato il 02/11/1979 a Scandiano (Re) è un Cantautore fantasma della provincia di Reggio Emilia, suona dall’età di 14 anni. Non vive di musica, la musica è la sua vita, la strada la sua scuola da quando nel 2008 scelse di cominciare a viaggiare per il mondo con la sua chitarra. Ha fatto parte dei musicisti di strada di Barcellona.

Princialmente suona con la sua band “Moka quartet” con la quale ha prodotto 2 album di brani inediti scritti da lui. Ora sta lavorando al suo nuovo progetto solista #iosonomoka. https://www.facebook.com/isonomoka https://youtube.com/user/nbmoka. Partecipazioni di rilievo: Premio Tenco (Osteria delle Dame, Bologna),Ferrara buskers festival, Trento busker festival Premio via Emilia (Piazzale della Rosa, Sassuolo), Premio Pierangelo Bertoli (Modena), Premio Lucio Dalla (Auditorium Santa Chiara, Roma), Festival Music del Metro Barcelona, Sanremo Rock, Festa della libertà (Zocca), Tieni il palco 2020, fondazione estro musicale

NUJU

Il gruppo nasce nei primi mesi del 2009 e vede la sua prima uscita pubblica il 30 maggio 2009 al Fuori Orario di Reggio Emilia. Nel progetto prende corpo la volontà di unire la vena autorale-folk della musica italiana con quella rock e turbo-folk della musica internazionale, creando un genere urbano e meticcio unico. A ottobre 2009 esce Voci di marinai, poi eletto la miglior canzone indipendente emergente italiana del 2010 secondo il MEI.

Lo stesso brano è presente nel libro-cd Ad esempio a me piace… Un viaggio in Calabria, progetto di artisti calabresi uscito a luglio 2009, il cui ricavato va all’associazione Libera Terra che lavora sulle terre confiscate alla mafia. Nello stesso anno i Nuju vincono il premio “Acusticamente – Città di Cervia”, il concorso “Generazione Musicale a Progetto”, organizzato da Keepon e dal Mei (Meeting delle etichette indipendenti). Nel 2010 i Nuju sono tra i 12 finalisti di “Primo Maggio tutto l’anno” e vincono il “Radici EtnoContest”. ll primo album, omonimo, ha visto la luce il 30 aprile 2010.

Il 15 marzo 2011 è uscito Disegnerò, singolo e video che hanno anticipato il secondo album, Atto secondo, pubblicato ad aprile 2011 su etichetta MK Records/VLC/Venus e che ha ottenuto ottime recensioni ed è diventato disco del mese a maggio su Caterpillar, storico programma di Rai Radio 2. A luglio 2011 è uscito il secondo video, Parto, che ha anticipato la presenza della band come Opening Act per il concertone di Ligabue Campovolo 2.0. A settembre 2011 il brano Mare ha vinto il premio Eros Pizzi – la tua musica per il lavoro, indetto da Fistel-Cisl. A novembre 2011 sono ospiti di Caterpillar su Rai Radio 2, dopo mesi di programmazione del brano Movement e della cover Acida, realizzata per la compilation Cantanovanta.

A febbraio 2012 vincono la menzione speciale Radio Ohm/Balla Coi Cinghiali al Premio Buscaglione e il premio speciale “Questi fanno brutto!” con M’illumino a Caterpillar (Rai Radio2). Il 29 maggio 2012 è uscito “3° (mondo)”, anticipato dal singolo “La Rapina” e a settembre vincono il premio “4 Sounds 1 Label” al MEI Supersound. A novembre 2012 “La rapina” è tra i 25 migliori videoclip dell’anno al PIVI/Medimex ed è ripartito il tour che durerà fino all’estate 2013. A gennaio 2013 il brano Il Mafiologo è inserito nel libro/cd “Musica contro le Mafie”. A settembre 2013 si chiude La Rapina Tour (oltre 100 date) e la band inizia a lavorare al nuovo album. A gennaio 2015, anticipato dai singoli Tempi Moderni e Ora di punta, esce Urban Box, il quarto album della band, il primo dopo la trilogia, a cui segue il tour in tutta Italia.

A maggio 2016 esce Convinto, il nuovo singolo che anticipa Pirati e Pagliacci, un album/raccolta che racchiude tutta la poetica dei Nuju e rappresenta la sintesi del percorso di una band sempre sulla strada. A novembre 2016 esce Menestrello, secondo singolo estratto dell’album Pirati e Pagliacci uscito il 30 dicembre 2016, che ha permesso ai Nuju di fare un tour di 70 concerti. Tra giugno 2017 e novembre 2017 la band registra il nuovo disco di inediti, in uscita il 9 marzo 2018 e anticipato dai singoli “Denaro” e “Una faccia una razza”, a cui seguiranno “Carillon”, “Glück”, “La città degli innamorati” e “Onde radio”. A marzo 2019 inizia il #SalvaGenteTour, un nuovo spettacolo con una nuova formazione. A marzo 2020 esce “Ferro e ruggine”, primo singolo del nuovo album, seguito da “La nostra sicurezza” e “Titoli di coda”. Tutti brani che anticipano il prossimo album che vedrà la luce nella primavera 2022.

HIPSTERGROOVE

Hipstergroove è un progetto musicale che nasce nel 2017/18 in Puglia (IT) grazie all’ unione di tre musicisti, Emanuele Del Carmine al pianoforte e synth, Gianni Laterza alle chitarre e Giuseppe Sangiorgio alla batteria, i quali condividono la stessa passione e ideologia musicale. Hipster (giovane anticonformista o ALTERNATIVO), il suo significato si basa su uno stile di vita fondato sulla libertà di scelte e sulla riscoperta dell’ interiorità individuale. Il termine è un neologismo nato negli anni quaranta negli USA, per descrivere gli appasionati di jazz e in particolare di bepop, ragazzi che cercavano di emulare lo stile di vita dei Jazzisti afroamericani. Hipster, perché si cerca come nella vita, così nella musica, di uscire sempre fuori dagli schemi al fine di fondere le proprie idee e renderle vive in ciò che in noi suscista emozioni “LA MUSICA”….. Il nuovo singolo degli Hipstergroove è “SMOKY”.

Questo nuovo singolo nasce in momento storico particolare del settore della musica e dello spettacolo. Ci troviamo in piena pandemia, i musicisti ma anche tutto il comparto accusano questo colpo come un fulmine a ciel sereno. Infatti “Smoky” è stato creato, ideato e sviluppano in piena pandemia e per gli Hipstergroove questo singolo è molto importante, rappresenta per loro un modo per ripartire con le loro idee, dopo questo brutto periodo che ancora oggi tiene nella morsa epidemica la musica e gli eventi. Un modo per dare sfogo alla creatività e alla libertà di fare musica, quella vera, quella che parte dal cuore e dall’anima di chi vive di questa essenza a 360 gradi e seppur barricati nelle proprie case riesce a far esplodere attraverso sonorità funky e jazz l’energia positiva per una vase vera di ripartenza e di rinascita. “Smoky” un singolo importante per la band non solo per il periodo storico ma anche e soprattutto per le collaborazioni che il brano stesso contiene. Infatti sono presenti i featuring di musicisti del calibro di Mario Rosini al pianoforte e Synth e Matteo Carlini al basso. Inoltre hanno partecipato anche Donny Balice alla tromba, Davide D’ Onofrio al sax e Michele Ciavarella alle percussioni. Gli Hipstergroove vantano numerose altre collaborazioni nelle precedenti collaborazioni tra cui Jay-Tee Teteirissa bassista olandese collaboratore del grande tastierista Valeryi Stephanov, Stefano De Donato fondatore dei Dirotta su Cuba ed infine Tanya Pugliese, cantante della Band Acapella Mezzotono.

www.redronnie.tv