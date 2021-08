Sarà un’altra settimana ad alta tensione quella passata in compagnia di Chicago Fire 8 e non solo per gli episodi che andranno in onda questa sera, ben tre, ma per quello che vedremo la prossima settimana quando i nostri pompieri della Caserma 51 incontreranno di nuovo i colleghi di Chicago P.D. 7. Quello che ci attende la prossima settimana è un altro crossover in cui il caso di cui agenti e pompieri dovranno occuparsi è molto delicato.

In particolare, Brett e Foster rispondono a una chiamata, e trovano tre adolescenti in overdose da oppiacei, ne salvano due ma una ragazza perde la vita. Sarà in questo frangente che entreranno in gioco gli agenti di Chicago P.D. 7 per far luce su quello che è successo davvero ai tre giovani. Prima di arrivare ad un nuovo crossover, però, l’appuntamento con Chicago Fire 8 è fissato per oggi, 18 agosto.

Ad andare in onda saranno gli episodi 12, 13 e 14 dal titolo, rispettivamente, Poi è arrivato Nick Porter, Benvenuto a Chicago ed Esplosioni in cui Cruz e Brett decidono di affittare la stanza di Otis a Nick Porter, ma dopo poco capiscono di non poter convivere con lui. Gorsch cerca di rappacificarsi con Boden perché, come giustamente sospetta Severide, ha un secondo fine. Delle improvvise quanto misteriose fughe di gas creano il panico in tutta Chicago. Boden e la sua squadra dovranno agire in fretta per scoprirne la causa.

Casey, Severide e Boden cercheranno di capirne l’origine mentre Matthew si ritroverà a rischiare grosso. Gallo stabilisce un legame con una delle vittime degli incidenti che per via delle ferite si trova in coma. Si tratta di una ragazzina di sette anni e questo non farà altro che portare a galla dolorosi ricordi. Infine , proprio nell’episodio finale, Brett chiede aiuto a Casey quando la madre naturale si rifà viva, come andrà a finire per lui?