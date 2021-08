Android Auto, l’assistente intelligente di Google (lanciato nel 2014), ideale per chi si mette in viaggio e che aiuta il conducente a mantenere la concentrazione, grazie all’interfaccia migliorata, dotata di grandi pulsanti ed azioni vocali più che efficaci, è in grado di far fruire le app preferite dallo smartphone in maniera più semplificata mentre si è alla guida. L’app consente di utilizzare Android Auto sullo schermo di un telefono dotato di Android 10. Dunque, se si è in possesso di questo sistema operativo e di un veicolo compatibile con Android Auto, si potranno proiettare contenuti direttamente sul display della vettura senza scaricare obbligatoriamente questa app. Per iniziare a navigare e divertirsi occorre semplicemente collegare il telefono.

Dopo diversi anni, il colosso di Mountain View è pronto ad eliminare l’app Android Auto dagli smartphone. Nel 2019 Google ha riferito di una modalità nuova di guida inserita in Google Assistant e, inoltre, avrebbe anche annunciato la cancellazione di Android Auto dagli schermi dei telefoni proponendo un’app apposita come escamotage a quella precedente inserita all’interno dell’app Android Auto, già preinstallata su tutti i device con a bordo Android 10. A quanto pare però, la società statunitense avrebbe fatto un passo indietro.

Tra le prime cose che gli utenti hanno rilevato installando la versione beta di Android 12 (nuovo sistema operativo di Google) è che l’app Android Auto per i telefoni non ruslta più scaricabile dal Play Store, in quanto incompatibile. All’inizio si era dedotto che l’impossibilità di installare l’app dal Play Store fosse per via della versione beta di Android 12, ma in realtà non è così: infatti, stanno giungendo segnalazioni anche da parte di altri utenti i cui smartphone sono dotati di versioni precedenti di Android. Questo fa pensare che l’app Android Auto abbia ormai raggiunto il capolinea, soprattutto perché ci sarebbe già il sostituto: Google Assistant Driving Mode, ossia la modalità “alla guida” di Google Assistant presente su Google Maps.