Il Samsung Galaxy S20 FE sta ricevendo l’upgrade con la patch di sicurezza di agosto 2021, almeno per quanto riguarda il modello 4G, sia Qualcomm che Exynos. La serie firmware è contraddistinta dalla sigla G780FXXU5CUG6, con peso di 356MB via OTA (Over-The-Air). L’aggiornamento non è ancora arrivato per la versione 5G, che se crediamo sia questione di pochi giorni prima di vederlo rilasciato. La patch di sicurezza di agosto 2021 non si è fatta attendere troppo per l’apprezzato Samsung Galaxy S20 FE, che è risultato essere tra i dispositivi più amati dell’anno (il successo potrebbe ripetersi con il Samsung Galaxy S21 FE, atteso per il prossimo ottobre), tanto da esserne state presentate altre versioni a distanza di tempo.

Il pacchetto G780FXXU5CUG6 è in fase di distribuzione OTA per il modello 4G Qualcomm e Exynos del Samsung Galaxy S20 FE: se avete ricevuto la notifica di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento non vi resta che procedere all’upgrade, facendo prima attenzione che la percentuale di carica residua sia superiore al 50% (in alternativa, potrete collegare il dispositivo alla rete elettrica ed evitare così che possa spegnersi durante il processo). Una cosa da ricordare quando si è sul punto di procedere ad un qualsiasi upgrade è proprio questa: se il device dovesse spegnersi, il sistema operativo potrebbe riportare dei danni importanti, spesso anche irreversibili.

Se credete, effettuate un backup preventivo dei vostri dati, da tenere al sicuro contro ogni eventualità che potrebbe comunque verificarsi (quando si installa una nuova versione software è una cosa da mettere in conto, sebene la procedura di installazione, di per sé, non comporti la cancellazione di quanto è salvato in memoria). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.