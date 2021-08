Olivia Forte Come la Verità non va in onda oggi, 17 agosto, e lo stesso farà nelle settimane che verranno visto che da questa sera, nel prime time di Canale5, andrà in onda La Casa tra le Montagne. Le serie continuano a farla da padrone nel prime time della rete ammiraglia ancor di più quando sono a basso costo come sta accadendo in queste settimane estive, come saranno gli ascolti de La Casa tra le Montagne (Daheim in den Bergen: Schuld und Vergebung) e cosa regalerà al pubblico?

In realtà quelli che vedremo da oggi sarà una serie di pellicole, otto tv movie prodotti in Germania nel 2018, la cui regia è firmata da Karola Hattop mentre nel cast troviamo Lisa e Marie Huber interpretati rispettivamente da Theresa Scholze e Catherine Bode. A loro si unirà Max Herbrechter nel ruolo di Lorenz Huber.

Anche in questo caso, proprio come in Olivia Forte Come la Verità ci sarà un avvocato a tenere le redini della serie. Quando Lisa Huber farà ritorno a Monaco di Baviera per aprire uno studio legale, ci saranno complicazioni personali con cui fare i compiti. Infatti la protagonista vuole ottenere giustizia per la sua famiglia che ha sofferto per via di una famiglia rivale, i Leitner, e per i loro affari tra pascoli e terreni.

Le due famiglie una volta amiche, adesso si riscoprono nemici e tutto perché il capofamiglia, Sebastian, incolpa Lorenz Huber per la morte del suo figlio più piccolo. Da allora sono ormai passati 20 anni ma i Leitner sono riusciti a portare via tutto agli Huber. Toccherà a Lisa far riaprire il caso in tribunale anche se sua sorella Marie teme il processo.

Il dramma familiare si intreccia al giallo quando Frieda Richthofen ingaggia un’investigatrice privata per seguire i suoi figli David ed Emilia per dimostrare che è il suo ex marito Alexander Richthofen a incitarli contro di lei.