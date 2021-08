Janina Gavankar in Big Sky 2. Questa è la notizia del momento che riguarda molto da vicino il gioiellino firmato da David E. Kelley e che ha raccontato da vicino le disavventure delle due detective private Cassie Dewell e Jenny Hoyt interpretate, rispettivamente, da Kylie Bunbury e Katheryn Winnick. A loro si unirà in un ruolo regular Janina Gavankar al centro dei nuovi episodi.

Le riprese sono già iniziate nei giorni scorsi e poco fa Deadline ha annunciato che Janina Gavankar in Big Sky 2 interpreterà Ren, una donna in affari che arriva in città quando uno dei suoi dipendenti rimane coinvolto in un incidente d’auto dopo una semplice transazione d’affari. Ren arriva in città determinata a ottenere risposte con la voglia di scoprire chi l’ha tradita “ma più rocce rovescia, più serpenti scoprirà”.

La descrizione del suo personaggio rivela che le mosse di Ren sono calcolate e lei crede fermamente che sia meglio tenere i nemici vicini, il che potrebbe portare cattive notizie per Dewell e Hoyt. Nonostante il colpo mortale che ha lasciato Hoyt in fin di vita tra le braccia della collega, sembra che la biondina del gruppo tornerà a lavoro proprio mentre Cassie continuerà ad inseguire Ronald (Brian Geraghty), sfuggito alla custodia nel finale della prima stagione.

Durante le indagini sull’incidente d’auto nel Montana, incontreranno anche nuovi personaggi e qualcuno tornerà dal passato di Jenny. Big Sky 2 riporterà sullo schermo anche Dedee Pfeiffer (Denise), Omar Metally (Lindor), Anja Savcic (Scarlet) e Jesse James Keitel (Jerrie). Proprio Scarlet e Lindor sono stati promossi a regular della serie mentre Jerry sarà ricorrente.

Nel finale l’abbiamo vista alle prese con la sua voglia di giustizia, si apriranno anche per lei le strade verso il ruolo di detective? “Pensando alla seconda stagione, ci sarà qualcosa del suo passato, non legato a Ronald, che emergerà e genererà un altro mistero. Impareremo di più sul passato di Jerrie”, ha detto lo showrunner Elwood Reid a TV Insider, cosa succederà?