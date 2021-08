La stampa del Green Pass in farmacia è completamente gratuita, o almeno così dovrebbe essere da normativa nazionale, anche se qualcosa deve essere andata diversamente in una farmacia di un paese nella Valle dell’Aniene, in provincia di Roma. Come riportato dal portale ‘tgcom24.mediaset.it‘, i militari, intervenuti sul posto in seguito a diverse segnalazioni, hanno sorpreso un cliente pagare la somma in denaro al banco per scaricare e ricevere la stampa del proprio Green Pass.

I titolari dell’attività commerciale sono stati denunciati per abuso d’ufficio. La pratica sembrava andare avanti già da alcuni giorni, almeno stando alle segnalazioni pervenute alle Forze dell’Ordine. Non sono previsti compensi per la stampa in farmacia del Green Pass: questo è bene precisarlo a scanso di equivoci. La normativa nazionale non ne fa alcun riferimento, ragion per cui le farmacie non sono autorizzate a richiedere somme in denaro ai propri clienti in cambio della stampa del Green Pass. I militari che hanno colto in fragranza di reato i dipendenti della suddetta farmacia si sono giustificati dicendo che le somme richieste erano destinate all’acquisto di toner per la stampante.

Ad ogni modo, la farmacia del paese nella Valle dell’Aniene non era autorizzata a chiedere compensi per il servizio erogato: i titolari dell’attività commerciale adesso dovranno rispondere della denuncia per abuso d’ufficio sporta dalle Forze dell’Ordine. L’argomento è sicuramente delicato e suscettibile di dibattito (si spera sempre costruttvo), ma, in ogni caso, non è affatto giusto approfittare della buona fede degli utenti cercando di lucrare su un servizio che di norma è assolutamente gratuito (i clienti non dovrebbero pagare, né tanto meno la farmacia chiedere compensi). Voi cosa dite di tutta la questione? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box dei commenti in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.