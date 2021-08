Lo Xiaomi Mi 11T è previsto per il mercato europeo, ed è quindi doveroso riportarvi l’elenco delle caratteristiche tecniche che dovrebbero contraddistinguerlo. Il telefono monterà uno schermo OLED con aspect ratio 20:9 e frequenza di refresh rate a 120Hz, e sarà spinto da un processore MediaTek, con tripla fotocamera posteriore (sensore principale OmniVision OV64B da 64MP, ultra-grandangolare Sony IMX355, teleobiettivo con zoom 3x), per un comparto fotografico probabilmente non proprio top, ma che si farà di certo notare per la qualità degli scatti catturati e delle riprese video registrate.

In Cina lo Xiaomi Mi 11T verrà lanciato con il nome di Redmi K40 Ultra, che differirà dallo Xiaomi Mi 11T per la presenza del sensore principale Samsung HM2 da 108MP. Lo Xiaomi Mi 11T, contraddistinto dal codice 21081111RG, è stato pizzicato nel database di un portale indonesiano che è solito certificare i dispositivi mobili (non diamo per scontate le caratteristiche di cui sopra, anche se restano altamente probabili). Il processore che dovrebbe muovere i fili del telefono è il MediaTek Dimensity 1200, o almeno questo è quello di cui si dicono convinti gli addetti ai lavori (cosa che, se trovasse riscontro, non sarebbe niente affatto male).

Non sappiamo dirvi quando esattamente verrà lanciato il terminale, anche se la versione cinese, che ribadiamo dovrebbe avere il nome di Redmi K40 Ultra, verrà probabilmente commercializzata prima, cui farà seguito lo Xiaomi Mi 11T sul mercato internazionale entro il mese di ottobre. Ci auguriamo che il prezzo di vendita si mantenga il più basso possibile, dandovi appuntamento ai prossimi leak, di cui vi daremo traccia nel tempo, di volta in volta che si sussegueranno. Se nel frattempo avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.