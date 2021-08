Bob Dylan accusato di molestie sessuali. Questo è quanto risulta da un documento depositato alla Corte Suprema di New York nella giornata di venerdì 13 agosto. Firmataria della denuncia è una donna che la stampa riporta come JC, presunte iniziali della presunta vittima.

Secondo la versione di JC riportata nell’atto di citazione, Bob Dylan avrebbe abusato sessualmente di lei tra l’aprile e il maggio 1965, quando la donna era appena una dodicenne. Il cantautore, sempre secondo JC, l’avrebbe attirata a sé nel suo alloggio presso il Chelsea Hotel di New York. Lì l’avrebbe indotta ad assumere alcol e droghe per poi abusare sessualmente di lei più volte e per un certo periodo.

In quel tempo la voce di Blowin’ In The Wind aveva 24 anni. Il Chelsea Hotel, ricordiamolo, fu anche teatro dell’omicidio di Nancy Spungen, compagna di Sid Vicious, nonché centro nevralgico per il traffico di tante rockstar. Bob Dylan, in effetti, alloggiò più volte tra le stanze del Chelsea e all’hotel dedicò la canzone Sara. Il quotidiano Guardian ha ottenuto una copia delle carte depositate da JC e ha riportato che la donna accusa Bob Dylan di percosse, detenzione, abusi sessuali e psicologici. Secondo la donna quel terribile episodio sarebbe alla base dei suoi disturbi d’ansia e depressione che ancora oggi richiedono delle cure.

La risposta di un portavoce

Un portavoce di Bob Dylan, raggiunto dalla BBC e dal Guardian, ha negato l’attendibilità delle affermazioni: “Sono tutte false e verranno difese strenuamente”. Per il momento il cantautore di Duluth non ha rilasciato dichiarazioni, né ci sono affermazioni da parte dei legali di Dylan e dei suoi collaboratori.

In poche parole Bob Dylan è accusato di molestie sessuali su una minorenne che, secondo il documento, oggi avrebbe 68 anni e starebbe ancora subendo gli effetti di quelle violenze.