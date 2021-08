Si sono creati assembramenti per Manu Chao, a Cerveteri, durante il concerto del programma Etruria Eco Festival 2021. Il cantautore di Clandestino si stava esibendo sul lungomare dei Navigatori Etruschi. Gli spettatori erano entrati dopo i regolari controlli del green pass, ma la situazione è presto degenerata. Il pubblico, infatti, avrebbe dovuto mantenere il distanziamento con i posti a sedere, ma durante lo show i fan si sono scatenati e hanno iniziato a ballare.

Per questo è intervenuto Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, che è salito sul palco per redarguire il pubblico e invitare i presenti a riprendere i posti ordinatamente. Ecco le parole del primo cittadino:

“Ora basta, dobbiamo essere rispettosi della gente che è morta, se continuate con questo tipo di musica tra 3 minuti chiudiamo il concerto. Se non vi rimettete al vostro posto entro 3 minuti sospendiamo il concerto”.

Lo stesso Manu Chao si è mostrato sorpreso dall’intervento di Pascucci, ma non ha esitato a riportare la calma e a invitare il suo pubblico a rispettare le regole. A quel punto è intervenuta anche la presentatrice ufficiale dell’Etruria Eco Festival 2021 che ha preso la parola e ha ribadito le indicazioni del sindaco:

“Per favore tornate ai vostri posti o saremo costretti a sospendere il concerto definitivamente”.

Il pubblico è quindi ritornato ai posti assegnati e lo spettacolo è continuato. L’episodio si colloca in un contesto fatto di forti polemiche che interessano le esibizioni dal vivo. In queste ore, per esempio, Salmo è al centro delle invettive per il concerto gratuito tenuto a Olbia venerdì 13 agosto, durante il quale i presenti non erano distanziati né indossavano mascherine. Per questo il rapper sardo è stato criticato aspramente da parte di alcuni colleghi, in particolare Alessandra Amoroso e Fedez. Quest’ultimo in particolare ha intavolato un vero e proprio dissing con Salmo, che in tutta risposta gli ha indirizzato un acceso “mi stai sul ca**o” ottenendo un “sei uno str**zo” da parte del marito di Chiara Ferragni.

A difesa di Salmo è intervenuto pure Vittorio Sgarbi. Altri episodi come gli assembramenti per Manu Chao a Cerveteri sono al centro delle segnalazioni di molti utenti, impauriti dalla possibile impennata dei contagi del Covid-19.