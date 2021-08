Mentre le saette tra i due rapper sono ancora in traiettoria arriva l’invettiva di Vittorio Sgarbi contro Fedez in difesa di Salmo, nell’occhio del ciclone dopo il concerto gratuito tenutosi a Olbia venerdì 13 agosto. Federico Lucia, Alessandra Amoroso ed Ermal Meta sono tra gli artisti che si sono espressi contro l’iniziativa del rapper sardo, “colpevole” di aver causato un assembramento con il suo evento organizzato con scopi benefici.

Sgarbi contro Fedez

Nelle ultime ore, del resto, Salmo ha risposto a Fedez specialmente dopo le frecciatine sulla mancata partecipazione alle raccolte fondi organizzate dal marito di Chiara Ferragni a sostegno dei lavoratori della musica. La risposta di Fedez non è mancata, ma il dissing non si è ancora concluso.

A tal proposito è intervenuto Vittorio Sgarbi sulla sua pagina Facebook con un video indirizzato principalmente a Federico Lucia ed Ermal Meta. Non è la prima volta che il critico d’arte si scaglia contro la voce di Bella Storia: nei mesi scorsi lo aveva fatto per commentare le sue posizioni a favore del ddl Zan. A questo giro Sgarbi sbeffeggia l’influencer indicandolo come “testa di Fedez” e fa l’esempio del concerto tenuto da Shiva a Riccione presso il locale Peter Pan, con le stesse modalità dell’evento di Olbia tenuto da Salmo.

Per argomentare l’invettiva Sgarbi usa la lettera allo Stato letta da Salmo prima del concerto, nella quale ricordava che il centro di Olbia “è sempre affollato” esattamente come Riccione. “Chiaro Fedez? Fasullo, bugiardo, ipocrita!”, tuona il critico d’arte.

Sgarbi contro Ermal Meta

“Un bravo albanese”, così Vittorio Sgarbi si sposta su Ermal Meta in riferimento a quella frase: “A quanto pare non sono un artista perché rispetto le regole”. Il critico d’arte gli consiglia di tornare in Albania per vedere come sono le regole. “Improvvisamente è diventato italiano e dice che rispetta le regole. Le regole messe da chi? Da quali teste di ca**o?“.