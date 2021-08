Non sarà previsto il tampone gratis per i docenti che non intendono vaccinarsi. Come riportato da ‘rainews.it‘, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha chiarito definitivamente la questione, ribadendo che il Governo andrà incontro solo a chi, per motivi di salute, non ha potuto vaccinarsi. Ci sarà la totale tutela dei soggetti fragili, anche per quanto riguarda il mondo scuola, col chiaro invito al vaccino per tutti quelli a cui può essere somministrato.

Il Green Pass dovrà essere esibito dal personale scolastico e universitario a partire dal 1 settembre: non ci saranno passi indietro in tal senso. L’era della didattica a distanza pare essere terminata: l’ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri spinge proprio in questa direzione (si parla di uno stanziamento di oltre 2 miliardi per il sostegno delle scuole verso questo percorso). Pietro Banchi, d’accordo oppure no (ognuno è libero di maturare le proprie considerazioni a riguardo), fa appello ai docenti no vax ed a tutti quelli che, almeno fino a questo momento, hanno preferito astenersi dal sottoporsi al vaccino (circa il 10, 15% del parco docenti nazionale). Tra l’altro, nel Protocollo d’intesa firmato con le Organizzazioni sindacali pare non essere stata incluso il meccanismo di gratuità del tampone a chi non intende vaccinarsi.

Il Protocollo, spiega il ministro dell’Istruzione, garantisce una corsia preferenziale, nell’ambito della campagna vaccinale, al personale scolastico non ancora vaccinato. Si lavoro sotto un duplice fronte: spingendo alla vaccinazione per contrastare la pandemia, difendendo, al contempo, i diritti di tutte le persone che non possono vaccinarsi per motivi di salute o per particolari allergie, di comune accordo con le Aziende Sanitarie Locali e con il Ministero della Salute. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponeremo nel più breve tempo possibile.