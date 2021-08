L’ufficialità di Honor X20 5G è finalmente arrivata: parliamo della versione più economica della serie Magic 3, che pare essere destinato a grandi cose. Il device include uno schermo da 6.67 pollici FHD+ (2376 x 1080 pixel) con frequenza di refresh rate a 120Hz, ed è spinto dal processore MediaTek Dimensity 900 octa-core (2x 2,4GHz Cortex-A78 + 6x 2GHz Cortex-A55) con scheda grafica Mali-G68 MC4, 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La fotocamera posteriore include un sensore principale da 64MP (apertura f/1.9, EIS), uno di profondità da 2MP ed uno macro da 2MP (4cm, apertura f/2.4). La fotocamera frontale, invece, presenta un sensore da 16MP (apertura f/2.9).

Presenti a bordo le connettività dual nanoSIM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, jack audio da 3,5mm e LTE. Le dimensioni generali ammontano a 161,8 × 74,4 × 8,5 mm, distribuite in un peso di 192 gr. Il nuovo Honor X20 5G include una batteria con una capacità da 4300mAh (senza infamia e senza lode, ma con cui dovreste arrivare a fine giornata senza problemi), con supporto alla ricarica rapida a 66W (in compenso, la ricarica pare essere abbastanza veloce). I fili verranno mossi, lato software, da Android 11 con Magic UI 4.2. Facciamo presente che il dispositivo presenta un lettore di impronte digitali laterale, e che può contare su 2GB di memoria RAM aggiuntivi tramite la memoria virtuale.

ARTICOLI CORRELATI

Honor X20 5G potrà essere acquistato nelle colorazioni Aurora Blue, Titanium Silver e Midnight Black al prezzo di 250, 290 e 330 euro circa (naturalmente si tratta di cifre convertite rispetto alla valuta locale, che non tengono in considerazione la tassazione vigente del Paese di importazione), rispettivamente per le versioni con 6/128, 8/128 e 8/256GB. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.