La nuova stagione del campionato di Serie A 2021/2022 è ormai alle porte. Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a scendere in campo domenica 22 agosto alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona, dove affronterà il Venezia, neo promossa. La sessione del calciomercato estivo è ancora aperta, sia in entrata che in uscita. Nel club azzurro c’è necessità di un terzino sinistro, ruolo che ad oggi è coperto solamente da Mario Rui.

Stando alle ultime notizie dichiarate da Ciro Venerato, noto giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, nel corso della trasmissione “Domenica Sportiva-Estate” avrebbe evidenziato che al tecnico Luciano Spalletti piacerebbe riabbracciare Vecino o D’Ambrosio (che ha allenato all’epoca dell’Inter). Il Napoli è una squadra che ha bisogno di vendere: tra le offerte interessanti ci sarebbe quella dell’Olympiacos per Kostas Manolas, valutato 15 milioni di euro dal ds Cristiano Giuntoli. Qualora l’offerta ricevuta dal club greco per il 30enne difensore centrale dovesse andare in porto, la cifra ricavata dalla cessione potrebbe essere utile per strappare il tanto citato Emerson Palmieri al Chelsea.

C’è da dire, inoltre, che per rimpiazzare Manolas il direttore sportivo Giuntoli segue da tempo il centrale in forza al Feyenoord ,Marcos Senesi, focalizzato come rinforzo ideale per il reparto difensivo di mister Spalletti e cercato, tra l’altro, anche dallo Zenit. Il suo costo è di circa 20 milioni e quindi occorrerà adottare una soluzione di prestito con diritto di riscatto. Dunque, potrebbe essere il 24enne argentino la soluzione da affiancare a Koulibaly in retroguardia, ovviamente nell’ipotesi di addio del centrale greco. Ricordiamo che il numero 44 azzurro arrivò ai piedi del Vesuvio nell’estate del 2019 alla cifra di 36 milioni di euro e, come da clausola, ha un contratto da 4,2 milioni di euro annui in scadenza fino al 2022, con un costo di esercizio che oscilla tra i 24 e i 25 milioni lordi di ingaggio.