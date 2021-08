Riapriamo il discorso relativo al Moto Razr 2020, uno dei pieghevoli più apprezzati del panorama internazionale. L’arrivo dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 consoliderà di certo la supremazia del colosso di Seul nel settore, ma la casa alata ha comunque qualche altra carta da giocare, tra cui proprio quella del Moto Razr 2020, fresco di update. Parliamo della prima generazione del pieghevole a conchiglia lanciato dall’azienda americana, presentato a fine 2019 e lanciato sul mercato nel 2020. Il Moto Razr 2020 sta ricevendo la versione stabile di Android 11, per cui si è dovuto aspettare un bel po’ (diversi mesi a dire la verità), anche più di quanto sia accaduto per i vari competitors.

L’upgrade esordisce a distanza di qualche mese da quello distribuito per il Moto Razr 5G, suo successore. Come riportato dal portale ‘theverge.com‘, il rilascio dell’aggiornamento di Android 11 a bordo del Moto Razr 2020 sta avendo luogo via OTA (Over-The-Air), probabilmente anche in Italia (se qualcuno tra voi lo ha ricevuto è invitato a farcelo sapere attraverso il box dei commenti in basso). Vi invitiamo a verificare la disponibilità dell’aggiornamento attraverso il solito percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa’ (sempre che risulti già disponibile nel nostro Paese, cosa che siamo intenzionati ad appurare in queste ore).

Il Moto Razr 2020, lo ricorderete tutti, ha avuto un certo successo ai tempi del lancio, inaugurando l’era dei pieghevoli a conchiglia, seguito a ruota poco dopo dal primo Samsung Galaxy Z Flip. Questo tipo di design ha dimostrato di funzionare un bel po’, ed è quindi giusto che la casa alata valorizzi l’esemplare che ha dato il via alla linea. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.