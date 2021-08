Nei più grandi successi di Madonna c’è tutta la storia, l’evoluzione e la rivoluzione della regina del pop, idolo indiscusso e trascinatrice di folle che in 40 anni di carriera ha riscritto i canoni della musica mainstream. Estetica, ballo, trasgressione e provocazione: Madonna sa far parlare di sé in ogni nota che emette dalle sue corde vocali, sempre tese per lanciare messaggi senza filtri anche oggi. La sua musica fa ancora scuola, e non esiste popstar contemporanea che non ammetta di aver preso ispirazione da Miss Ciccone.

Like A Virgin (1984)

Scritta da Billy Steinberg e Tom Kelly, Like A Virgin racconta l’effetto sorpresa di una relazione particolare, tanto unica da far sentire l’innamorato come se fosse alla sua prima esperienza.

Material Girl (1985)

Senza Material Girl oggi Madonna non avrebbe lo pseudonimo che la stampa internazionale le preferisce. Con questo brano Madonna cantò il piacere del successo, ma lo fece con ironia insegnando agli artisti contemporanei come si fa a non prendersi troppo sul serio.

Papa Don’t Preach (1986)

Tra le canzoni simbolo degli anni ’80, Papa Don’t Preach è il racconto di una giovane ragazza incinta che confessa a suo padre la volontà di tenere il bambino. In quel tempo il testo fu altamente contestato dall’associazione abortista Planned Parenthood che accusava la popstar di incoraggiare la gravidanza adolescenziale.

True Blue Rimasterizzato Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Warner Music (Publisher)

Like A Prayer (1989)

A metà tra sfogo religioso e doppi sensi di natura sessuale, Like A Prayer è probabilmente il singolo che fece maggiormente inca**are il Vaticano. Eppure Madonna lo scrisse in un momento di forte raccoglimento, descrivendo Dio come l’unica figura maschile di riferimento nella sua vita. Il pop rock si sposa col gospel facendo di questo singolo un immenso capolavoro.

Like A Prayer Like a prayer

Express yourself

Frozen (1998)

Frozen, con quel mid tempo e gli orchestrali ambient, non può mancare tra i più grandi successi di Madonna.