Diletta Leotta compie 30 anni e scoppia la polemica. Alcuni sono pronti a dirsi sicuri che sarebbe finita così proprio perché ogni volta che c’è di mezzo la bionda conduttrice sportiva, la polemica è dietro l’angolo, altri ancora, invece, le puntano contro il dito per la sua “inutile” festa di compleanno. Diletta Leotta ha festeggiato nella sua bela Sicilia senza Can Yaman (confermando così una crisi che era già sulla bocca di tutto) ma se fino a questo punto non c’è molto da dire, sono le immagini che arrivano dal lussuoso party che fanno discutere.

Diletta Leotta è apparsa in un mini abitino che lasciava poco all’immaginazione, scendendo le scale a favore degli obiettivi e lasciando intravedere anche quello che c’era sotto per pochi attimi ma a peggiorare le cose ci ha pensato il tema del party. In realtà non si è capito molto dalle immagini della diretta interessata e dei suoi invitati ma quello che tutti hanno notato è la presenza di ragazze lampadario sullo sfondo durante il taglio (finto) della torta.

Ecco uno dei tweet simbolo dello sdegno che corre sui social:

Per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza “capita”ingaggia delle donne per vestirsi da lampadario.



Purtroppo la classe e l’umiltà non sono come gli interventi chirurgici, non puoi pagare per averle. #DilettaLeotta pic.twitter.com/GCJZ2ME86X — ShineBrightLikeAWren (@ItsChiaraPre) August 16, 2021

Ma è davvero possibile che una donna possa scegliere altre donne per fare da sfondo al momento clou della festa? Ci sono davvero persone che preferiscono “affittare” ragazze lampadario per mettere in risalto una festeggiata che forse ha perso la bussola in tema di diritti e di lotte femministe? Non è la prima volta che Diletta Leotta si lascia andare a scivoloni in questo senso e già nel suo “discorso alla bellezza” a Sanremo aveva toppato alla grande finendo nel tritacarne del popolo dei social.

Anche per via della sua festa, dell’assenza di Can Yaman e della presenza di queste ragazze, oggi è successo lo stesso ma in questo caso l’indignazione non si placherà con un semplice sorriso e qualche spiegazione campata in aria perché questa volta si è davvero toccato un fondo da cui sarà difficile risalire.