Di recente, un utente di Reddit ha segnalato una nuova ed interessante feature relativa ad Android Auto, lo standard sviluppato da Google che consente ai dispositivi mobili con il sistema operativo Android di essere utilizzati all’interno delle auto mediante il sistema di infotainment presente nel cruscotto. Oltre a rendere ottimizzata l’interazione tra il conducente e lo schermo durante la guida, tenendo sempre le mani sul volante e gli occhi sulla strada, il colosso di Mountain View avrebbe scoperto un piccolo “difetto”: gli utenti durante il viaggio perdono tanto tempo nel cercare musica e podcast. Ed ecco che è stato rilevato un nuovo collegamento veloce nella barra di navigazione di Android Auto, che consente l’accesso ad una schermata ricca di suggerimenti.

La nuova feature di Android Auto permette agli utenti di accedere ad una nuova scorciatoia che fornisce suggerimenti automatici in grado di far ascoltare musica, news e podcast senza troppi tocchi. Il nuovo pulsante, rilevato dall’utente di Reddit tramite la pubblicazione di un’immagine inedita, viene visualizzato nella barra di navigazione tra i controlli del lettore ed il pulsante delle notifiche. Dopo che il pulsante è stato toccato, viene visualizzato un pop-up con suggerimenti generati automaticamente per musica, podcast e notizie, il tutto mostrato in un elenco a scorrimento orizzontale dotato di grandi blocchi per ogni suggerimento (risulta, quindi, difficile toccare per errore un pulsante sbagliato). Basterà un semplice tocco su uno di questi ed ecco che si avvierà la riproduzione, mentre la finestra mobile scomparirà.

Inoltre, tutti i contenuti vengono elencate solo dalle app che si è desiderato installare, ma Google potrebbe anche aggiungere ulteriori elementi all’elenco, basandosi proprio sulle abitudini di ascolto degli utenti. La nuova feature di Android Auto, per il momento, non si può disattivare così come non è possibile personalizzarla in merito ai contenuti suggeriti. Il roll-out pare sia anche abbastanza limitato, forse è ancora sottoposto ai controlli per evidenziare eventuali malfunzionamenti o bug di sistema. Ad ogni modo, nelle prossime settimane potrebbe perseguire una fetta di pubblico più larga.